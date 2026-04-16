Solarr the PC Master

Merci SNK !



De l'Analogique AV et du HDMI embarqués simultanément !



ZERO GKC, les jeux sur CARTOUCHE, compatibles avec celles d'il y a 36 ans.



C'est BEAU !



Par contre, Metal Slug à 20 000 euros, Mark of the wolves etc... la gueule de bois ?



D'après vous, le prix des jeux originaux va -t-il baisser ?