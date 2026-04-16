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Neo Geo : enfin un constructeur à l'écoute - zéro démat
Solarr the PC Master
Merci SNK !

De l'Analogique AV et du HDMI embarqués simultanément !

ZERO GKC, les jeux sur CARTOUCHE, compatibles avec celles d'il y a 36 ans.

C'est BEAU !

Par contre, Metal Slug à 20 000 euros, Mark of the wolves etc... la gueule de bois ?

D'après vous, le prix des jeux originaux va -t-il baisser ?
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    posted the 04/16/2026 at 08:54 PM by solarr
    comments (2)
    solarr posted the 04/16/2026 at 08:57 PM
    Comment faire un sondage
    pharrell posted the 04/16/2026 at 08:57 PM
    Rien ne vaut les originaux de l’époque. Les cotes vont sans doutes baisser un peu car moins recherché mais ça restera cher.

    Ça rend juste la neo geo accessible à ceux qui veulent de l’officiel et pas de l’émulation.

    Le pack a 900 balles est vraiment intéressant !
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