Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Crimson Desert
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name : Crimson Desert
platform : Xbox Series X
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : PC - Playstation 5
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[Crimson Desert] Le jeu serait déjà rentabilisé?


Rhys Elliott, responsable de l'analyse de marché chez Alinea Analytics, a déclaré dans un article publié sur Substack que le jeu d'action-aventure en monde ouvert Pearl Abyss a généré 200 millions de dollars de recettes sur toutes les plateformes (PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S) à ce jour. De façon assez surprenante, Elliott estime que 75 millions de dollars proviennent de la seule PS5. Le constat général est que cet immense succès commercial prouve « l'appétit considérable pour les jeux en monde ouvert solo de haute qualité ».

« Crimson Desert a fait taire les sceptiques (et le marché boursier…), qui craignaient qu'un accueil critique mitigé ne freine le potentiel du jeu auprès des consommateurs à long terme », a déclaré Elliott, faisant référence à la chute initiale du cours de l'action de Pearl Abyss, probablement due à la note Metacritic élevée de Crimson Desert (70 %), et au rebond qui a suivi, grâce à l'amélioration de l'opinion des joueurs et à l'annonce de ventes impressionnantes.

Il est important de noter que Pearl Abyss ne perçoit pas l'intégralité des 200 millions de dollars : les constructeurs de consoles Sony et Microsoft, ainsi que Valve (propriétaire de Steam), prélèvent une commission sur les ventes, comme c'est la norme dans l'industrie. Mais le succès de Crimson Desert est indéniable. Selon la presse économique coréenne, Pearl Abyss aurait consacré sept ans au développement de Crimson Desert, pour un coût total de 200 milliards de wons (environ 133 millions de dollars). La semaine dernière, le PDG de Pearl Abyss, Heo Jin-young, a annoncé que Crimson Desert était en passe d'atteindre les 5 millions d'exemplaires vendus. Le jeu semble donc promis à un bel avenir et, à terme, la marge bénéficiaire devrait s'améliorer.

La question suivante est de savoir si Pearl Abyss proposera du contenu téléchargeable (Crimson Desert ne propose actuellement aucune microtransaction ni boutique en jeu). La semaine dernière, Heo Jin-young, PDG de Pearl Abyss, a déclaré qu'aucun projet concret de DLC n'était prévu et a émis des doutes quant à la possibilité d'un support officiel des mods. Cependant, une version pour Nintendo Switch 2 serait apparemment à l'étude.

Source : https://www.ign.com/articles/crimson-desert-estimated-to-have-made-over-200-million-already-and-ps5-is-a-big-contributor/
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    posted the 04/02/2026 at 04:10 PM by link49
    comments (14)
    keiku posted the 04/02/2026 at 04:32 PM
    très bien , maintenant allez hop, dokev
    shambala93 posted the 04/02/2026 at 04:39 PM
    Normal y’a rien dans le genre ! Aucun jeu d’aventure RPG solo à la troisième personne dans ce type de décors avec un certain budget.
    skuldleif posted the 04/02/2026 at 04:40 PM
    donc la xbox > 25% des ventes c'est pas mal pour une plateforme dite morte , fait spammé constamment

    du moins >25% des revenues (il est vrai que le demat est plus important sur xbox que sur PS)
    zekk posted the 04/02/2026 at 04:43 PM
    shambala93 maintenant si on pouvait avoir un jeu de cette ambition dans un style steampunk, ça serait le rêve pour moi
    skuldleif posted the 04/02/2026 at 04:43 PM
    etant donné que niveau revenu PS5 = 37,5% et que PC < 37,5%
    shambala93 posted the 04/02/2026 at 04:59 PM
    zekk
    Y’a pas le jeu de Microsoft ? Il a été presenté l’année dernière mais je ne me souviens plus du nom. Je crois que ça ressemble un peu à Bioshock
    rogeraf posted the 04/02/2026 at 05:02 PM
    Voilà rentabilité maintenant faite, place au prix soldé sur les stores !
    zekk posted the 04/02/2026 at 05:24 PM
    shambala93 oui effectivement, le jeu du studio Inxile, je l'avais oublié
    thelastone posted the 04/02/2026 at 05:24 PM
    Mérité
    ravyxxs posted the 04/02/2026 at 05:54 PM
    shambala93 C'est pas un RPG mais un jeu d'action-aventure-tps qui porte très bien ses genres.
    ravyxxs posted the 04/02/2026 at 05:59 PM
    zekk Le Steampunk est un genre tellement sous-estimé, les studios en manque d'idée parfois m'énerve, ce genre regorge d'idée y a qu'à voir la façon dont le monde voit Tesla et ses équipements.

    Mais t'inquiète pas, parmis eux tous, il y aura UN studio, et ça se trouve chinois ou koréen, qui va prendre le genre, sortir un jeu, et crée unc ataclysme médiatique, que les reste des studios, donc 99% lool, vont pratiquement TOUS se rabattre sur le thème voir le genre et sortir eux aussi leur version

    Y a qu'à voir Dark Souls, Elden Ring et Bloodborne, les Battle Royale, les jeux d'extraction etc

    A ce demander si les dirigeants des studios ont fait l'école buissonière pour être AUTANT à court d'idée..

    Comme toi le Steampunk doit être dans mon TOP 3 des thèmes que j'adore le plus avec la piraterie.
    idd posted the 04/02/2026 at 06:08 PM
    nan mais y a pas besoin de nouveau dlc, ils sont pour ainsi dire tous déjà dans le jeu : chaque jour je vois un tweet avec de nouvelles découvertes/dingueries.... le genre de feature que namco nous vendrait 2€ à chaque fois.
    zekk posted the 04/02/2026 at 08:20 PM
    ravyxxs franchement, je suis tout à fait d’accord avec que tu dis !
    azerty posted the 04/03/2026 at 08:37 AM
    Tu rajoute un mode coop et des mods pour le PC, et puis c'est fini.
    Le jeu est énorme pas besoin de DLC.
    Moi je veux DokeV pas dans 10ans...
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