Mario Tennis Fever
1
Likers
name : Mario Tennis Fever
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : sport
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
[Achats] Déjà 30 jeux sur ma Nintendo Switch 2!


Saga et Quare-Enix m'ont offert ce mois-ci deux excellent jeux. Nintendo a proposé son Mario Tennis, très bon au passage.



Sur Switch, j'ai pris une version Remastered. Mais c'est surtout Capcom qui a sorti du lourd, avec le dernier Resident Evil.



J'ai maintenant trente jeux sur cette console, qui n'est pourtant sorti qu'en juin dernier.

Source : https://x.com/Archangel491/
    2
    Likes
    Who likes this ?
    ducknsexe, aeris341
    posted the 02/28/2026 at 05:27 PM by link49
    comments (16)
    ducknsexe posted the 02/28/2026 at 05:38 PM
    Switch : Nintendo + tiers = succès garantie
    Switch 2 : Nintendo + tiers = succès garantie
    kikoo31 posted the 02/28/2026 at 05:44 PM
    je rappelle qu'elle est retro compatible donc les anciens jeux ludo Switch
    ça compte
    nicolasgourry posted the 02/28/2026 at 05:45 PM
    "Saga et Quare-Enix m'ont offert ce mois-ci deux excellent jeux" À part Sega et Square Enix, tu as déjà eu d'autres jeux offerts sur la NS2 ?
    burningcrimson posted the 02/28/2026 at 05:50 PM
    Berseria sur switch 2 est très mauvais. Je comprends pas Bandai Namco. De mon côté j ai un seul jeu Switch 2 en physique et 2-3 upgrade switch 2 lol
    ratchet posted the 02/28/2026 at 05:51 PM
    Temps de jeu moyen: 14min
    ouroboros4 posted the 02/28/2026 at 05:55 PM
    ratchet J'aurais plutôt dit 10
    Mais j'aime ton optimisme
    link49 posted the 02/28/2026 at 06:10 PM
    Non, moi j'aurais dis 9h34m43s en moyenne par jeu.
    hyoga57 posted the 02/28/2026 at 06:18 PM
    Moi zéro jeu dessus.
    kurohige posted the 02/28/2026 at 06:24 PM
    J'en ai une dizaine !
    wickette posted the 02/28/2026 at 06:36 PM
    J'ai Suikoden 1+2, Mario Kart, DK, DQ 1+2 HD

    C'est un peu affligeant pour moi que mon dernier achat de jeu Nintendo remonte à Juillet mais la qualité et l'ambition n'y est pas pour moi, pour le moment, faut qu'ils se bougent sérieusement.

    D'un autre côté les tiers c'est mieux que sur switch 1 forcément avec plus de puissance et un bien meilleure vitesse de mémoire interne (ou externe si microsd express)
    cyr posted the 02/28/2026 at 07:04 PM
    kikoo31 je dirais oui, ça aide. Quelqu'un qui n'a pas eu de switch, qui achète la switch2...je voudrais pas être a sa place.

    hyoga57 normal, on achète pas des jeux d'une consoles qu'on possède pas. A moins d'être vraiment vraiment un fana....

    link49 t'en pense quoi de assassin creed shadow ?

    Sinon je vois que tu a pas star wars outlaw?
    kikoo31 posted the 02/28/2026 at 07:08 PM
    cyr pourquoi ?
    richterbelmont posted the 02/28/2026 at 07:18 PM
    aeris341 posted the 02/28/2026 at 07:18 PM
    Pas mal

    J’ai 18 jeux sur Switch 2
    hyoga57 posted the 02/28/2026 at 07:21 PM
    cyr J’ai du boulot pour te rattraper.

    Et non, on peut acheter des jeux sans avoir la console.

    Les collectionneurs ça te parle ?
    torotoro59 posted the 02/28/2026 at 07:31 PM
    hyoga57 j'ai baten kaitos et Stalker 2 version switch sans avoir la switch
