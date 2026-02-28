Saga et Quare-Enix m'ont offert ce mois-ci deux excellent jeux. Nintendo a proposé son Mario Tennis, très bon au passage.
Sur Switch, j'ai pris une version Remastered. Mais c'est surtout Capcom qui a sorti du lourd, avec le dernier Resident Evil.
J'ai maintenant trente jeux sur cette console, qui n'est pourtant sorti qu'en juin dernier.
Source : https://x.com/Archangel491/
Switch 2 : Nintendo + tiers = succès garantie
ça compte
Mais j'aime ton optimisme
C'est un peu affligeant pour moi que mon dernier achat de jeu Nintendo remonte à Juillet mais la qualité et l'ambition n'y est pas pour moi, pour le moment, faut qu'ils se bougent sérieusement.
D'un autre côté les tiers c'est mieux que sur switch 1 forcément avec plus de puissance et un bien meilleure vitesse de mémoire interne (ou externe si microsd express)
hyoga57 normal, on achète pas des jeux d'une consoles qu'on possède pas. A moins d'être vraiment vraiment un fana....
link49 t'en pense quoi de assassin creed shadow ?
Sinon je vois que tu a pas star wars outlaw?
J’ai 18 jeux sur Switch 2
Et non, on peut acheter des jeux sans avoir la console.
Les collectionneurs ça te parle ?