Clair Obscur : Expedition 33 a raflé la plupart des prix lors de la 29e cérémonie annuelle des DICE Awards hier soir, dont celui de Jeu de l'année.Sandfall Interactive a remporté cinq prix pour Clair Obscur, dont celui de Jeu de rôle de l'année et les prix d'Excellence en matière de direction artistique, de scénario et de réalisation.
Ghost of Yōtei de Sucker Punch Productions a reçu quatre prix, dont celui de Jeu d'aventure de l'année et les prix d'Excellence en matière de direction artistique et de personnages. Ce dernier prix a récompensé la performance d'Erika Ishii dans le rôle d'Atsu, le personnage principal.
Kojima Productions a remporté deux prix pour Death Stranding 2 : On the Beach, saluant son excellence en matière de conception sonore et de réalisation technique. Le jeu indépendant Blue Prince a reçu les prix d'Excellence pour un jeu indépendant et pour sa conception.
Source : https://www.gamesindustry.biz/clair-obscur-wins-game-of-the-year-at-dice-awards-2026/
tags :
posted the 02/13/2026 at 12:23 PM by link49
Combien de prix vont tafler CO33 encore cette année ??
Faut espérer qu'ils se mettent pas trop de pression et qu'ils gardent la tête sur les épaules après ce succès..