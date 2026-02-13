Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Clair Obscur : Expedition 33
name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
[DICE Awards 2026] Clair Obscur : Expedition 33 rafle cinq prix!


Clair Obscur : Expedition 33 a raflé la plupart des prix lors de la 29e cérémonie annuelle des DICE Awards hier soir, dont celui de Jeu de l'année.Sandfall Interactive a remporté cinq prix pour Clair Obscur, dont celui de Jeu de rôle de l'année et les prix d'Excellence en matière de direction artistique, de scénario et de réalisation.

Ghost of Yōtei de Sucker Punch Productions a reçu quatre prix, dont celui de Jeu d'aventure de l'année et les prix d'Excellence en matière de direction artistique et de personnages. Ce dernier prix a récompensé la performance d'Erika Ishii dans le rôle d'Atsu, le personnage principal.

Kojima Productions a remporté deux prix pour Death Stranding 2 : On the Beach, saluant son excellence en matière de conception sonore et de réalisation technique. Le jeu indépendant Blue Prince a reçu les prix d'Excellence pour un jeu indépendant et pour sa conception.

Source : https://www.gamesindustry.biz/clair-obscur-wins-game-of-the-year-at-dice-awards-2026/
    posted the 02/13/2026 at 12:23 PM by link49
    comments (11)
    solarr posted the 02/13/2026 at 12:28 PM
    Sans ICE, DICE récompense l'e-migration videoludique.
    xynot posted the 02/13/2026 at 12:51 PM
    Toujours logique et mérité
    kikoo31 posted the 02/13/2026 at 01:25 PM
    Arrêtez
    Combien de prix vont tafler CO33 encore cette année ??
    nikolastation posted the 02/13/2026 at 02:48 PM
    solarr Putain, tu m'as tué !
    solarr posted the 02/13/2026 at 02:55 PM
    link49 posted the 02/13/2026 at 03:37 PM
    J'espère juste qu'ils ne se foieront pas s'il y a une suite.
    akinen posted the 02/13/2026 at 03:53 PM
    La proposition étant tellement unique, ça m’étonnerait qu’il fasse mieux avec un deuxième épisode
    rogeraf posted the 02/13/2026 at 05:10 PM
    Mérité, que ca pousse les gros éditeurs à faire mieux !
    xynot posted the 02/13/2026 at 05:14 PM
    kikoo31 autant qu'il le mérite
    link49 posted the 02/13/2026 at 05:54 PM
    akinen pas faux mais ça serait énorme s'ils arrivent à faire mieux.
    51love posted the 02/13/2026 at 06:49 PM
    akinen ça sera difficile c'est sûr. Il y aura de l'attente ce coup ci et il n'y aura plus l'effet de surprise.

    Faut espérer qu'ils se mettent pas trop de pression et qu'ils gardent la tête sur les épaules après ce succès..
