accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
280
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
marcus62
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
,
badeuh
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
182
Likes
Likers
Who likes this ?
rahxephon1
,
tvirus
,
escobar
,
yui
,
liquidus
,
turkishboy03
,
greil93
,
xxxxxxxxxxxxxxxx
,
tourte
,
bibi300
,
bladagun
,
shampix
,
hayatevibritania
,
voxen
,
sboubi
,
eldren
,
artemis
,
sangokan
,
lt93
,
metasonic
,
yuri
,
svenzo
,
sephiroth07
,
stiltzkin
,
yoshitsune
,
fullbuster
,
estellise
,
carmichael
,
mickurt
,
kensama
,
dragonkevin
,
strifedcloud
,
jeanouillz
,
megaman
,
papysnake
,
licran
,
fantacitron
,
xerxes
,
glados
,
vargas18
,
neokiller
,
lordkupo
,
idd
,
lightjack
,
binou87
,
square
,
ootaniisensei
,
ryosaeba93
,
i8
,
minx
,
hatefield
,
shanks
,
layem
,
yagate
,
loudiyi
,
guirlik
,
sokarius
,
jwolf
,
leykel
,
kenren
,
valien
,
achille
,
yukilin
,
darksephiroth
,
eyrtz
,
lucrate
,
traveller
,
diablass59
,
krjc
,
boyd
,
momotaros
,
rosewood
,
denim
,
gunotak
,
akd
,
soulshunt
,
supatony
,
minbox
,
trafalgar
,
dx93
,
calishnikov
,
badaboumisback
,
linkiorra
,
gantzeur
,
darkparadize
,
playstation2008
,
snakeorliquid
,
lanni
,
goldmen33
,
e3payne
,
drakeramore
,
tuni30
,
asus
,
dragoon
,
chester
,
evilboss
,
kyogamer
,
chronokami
,
yka
,
zanpa
,
cuthbert
,
arngrim
,
patate
,
kisukesan
,
t800
,
furtifdor
,
stardustx
,
ichigoo
,
darkyx
,
x1x2
,
murasamune
,
shinz0
,
sphinx
,
leonr4
,
omegarugal
,
docteurdeggman
,
darkulqui
,
milo42
,
mugimando
,
marcellojolimitaine
,
fortep
,
opthomas
,
rbz
,
xell
,
ninja17
,
zekk
,
shiranui
,
iglooo
,
nekonoctis
,
suzukube
,
link80
,
testament
,
kabuki
,
amassous
,
gat
,
bliss02
,
sebalt
,
seriously
,
gattsuborne
,
jozen15
,
supasaiyajin
,
sonilka
,
niveforever
,
neckbreaker71
,
kuroni
,
roxloud
,
misterpixel
,
rayzorx09
,
zakovu
,
raph64
,
topmmorpg
,
biboy
,
biboys
,
ushiro
,
sujetdelta
,
fandenutella
,
awamy02
,
torotoro59
,
arjunakhan
,
gunhedtv
,
aliance
,
icebergbrulant
,
plolely
,
receiversms
,
trichejeux
,
giusnake
,
kr16
,
phase1
,
gunstarred
,
kujotaro
,
odifododifsodiss
,
xp2100
,
kurosama
,
yanssou
,
colibrie
,
esets
,
onsentapedequijesuis
,
xylander
,
gauffreman
,
jasnah
,
wutai
,
almightybhunivelze
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
6702
visites since opening :
12368788
guiguif
> blog
all
Jeu Fini
Dossiers
[J-RPG] Konami annonce Rev. Noir
Konami a balancé la sauce durant le State of Play, et entre le nouveau CastleVania, Silent Hill Townfall et la compile Metal Gear Solid, ils ont aussi annoncé un A-RPG du nom de Rev. Noir.
tags :
2
Likes
Who likes this ?
kisukesan
,
gameslover
posted the 02/12/2026 at 11:44 PM by
guiguif
comments (
16
)
zekk
posted
the 02/12/2026 at 11:46 PM
Franchement ça n’a pas l’air terrible et ça n'a pas d'originalité... Franchement faire ça à la place d’un suikoden...
adamjensen
posted
the 02/12/2026 at 11:47 PM
Il m'intéresse, mais j'attends un vrai Trailer avec plus de Gameplay et de scénario pour voir si il me plaît vraiment.
guiguif
posted
the 02/12/2026 at 11:50 PM
zekk
Avoue que t'as cru a un Suikoden durant les premières secondes
Perso ya tellement peu de J-RPG, encore moins maintenant que SE s'est calmé sur les RPG AA, que je prendrais surement, même si il faut en voir plus.
ziggourat
posted
the 02/12/2026 at 11:53 PM
guiguif
Par contre la non présence totale de Square Enix est surprenante. Ils sont quasiment toujours présent dans les SoP il me semble. J'espérais le reveal du dernier épisode de FFVII, bon ce sera pour cet été je suppose
zekk
posted
the 02/12/2026 at 11:54 PM
guiguif
non pas du tout, j’ai tout de suite capté que ce n'était pas un suikoddn et du A-RPG ce n’est pas ce qui manque
noishe
posted
the 02/12/2026 at 11:57 PM
Je trouve ça plutôt cool qu'ils tentent de faire une nouvelle licence, pour l'instant je suis curieux et j'attends d'en voir un peu plus
guiguif
posted
the 02/12/2026 at 11:59 PM
ziggourat
S'ils pensent à le sortir en même temps partout, on n'aura rien avant la rentrée je pense.
zekk
et du A-RPG ce n’est pas ce qui manque
Si seulement, si seulement.
ducknsexe
posted
the 02/13/2026 at 12:01 AM
Esperons que la sauce de konami ne tourne pas au vinaigre parce que bon... Toutes ces annonces c'est moyen
olex
posted
the 02/13/2026 at 12:03 AM
Je leur laisse le bénéfice du doute (j'admets être totalement fan de ce genre de contexte basé sur la temporalité), mais j'espère que ça sera plus ambitieux que le très moyen Edens Zero.
terminagore
posted
the 02/13/2026 at 12:05 AM
Voir Konami tenter de « nouvelles » choses, c’est toujours intéressant, mais artistiquement, ça a l’air foutrement générique. Faut en voir plus..
ouken
posted
the 02/13/2026 at 01:26 AM
On dirait un tales of du très pauvre
shambala93
posted
the 02/13/2026 at 06:38 AM
Ça a l’air naze, plus générique tu meurs.
kiryukazuma
posted
the 02/13/2026 at 06:54 AM
J'ai cru que c'était le nouveau Tales of...
On a bien fait d'attendre 15 ans que Konami revienne avec du plagiat..
Bravo à eux
zekk
posted
the 02/13/2026 at 07:10 AM
ouken
et encore, tu es gentil
ouken
posted
the 02/13/2026 at 08:00 AM
zekk
mouai pas terrible du tout
masharu
posted
the 02/13/2026 at 09:39 AM
Je me disais aussi, c'est développé par ILCA (Pokémon DEPS, One Piece Odyssey).
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Perso ya tellement peu de J-RPG, encore moins maintenant que SE s'est calmé sur les RPG AA, que je prendrais surement, même si il faut en voir plus.
zekk et du A-RPG ce n’est pas ce qui manque
Si seulement, si seulement.
On a bien fait d'attendre 15 ans que Konami revienne avec du plagiat..
Bravo à eux