[J-RPG] Konami annonce Rev. Noir
Konami a balancé la sauce durant le State of Play, et entre le nouveau CastleVania, Silent Hill Townfall et la compile Metal Gear Solid, ils ont aussi annoncé un A-RPG du nom de Rev. Noir.

    kisukesan, gameslover
    posted the 02/12/2026 at 11:44 PM by guiguif
    comments (16)
    zekk posted the 02/12/2026 at 11:46 PM
    Franchement ça n’a pas l’air terrible et ça n'a pas d'originalité... Franchement faire ça à la place d’un suikoden...
    adamjensen posted the 02/12/2026 at 11:47 PM
    Il m'intéresse, mais j'attends un vrai Trailer avec plus de Gameplay et de scénario pour voir si il me plaît vraiment.
    guiguif posted the 02/12/2026 at 11:50 PM
    zekk Avoue que t'as cru a un Suikoden durant les premières secondes

    Perso ya tellement peu de J-RPG, encore moins maintenant que SE s'est calmé sur les RPG AA, que je prendrais surement, même si il faut en voir plus.
    ziggourat posted the 02/12/2026 at 11:53 PM
    guiguif Par contre la non présence totale de Square Enix est surprenante. Ils sont quasiment toujours présent dans les SoP il me semble. J'espérais le reveal du dernier épisode de FFVII, bon ce sera pour cet été je suppose
    zekk posted the 02/12/2026 at 11:54 PM
    guiguif non pas du tout, j’ai tout de suite capté que ce n'était pas un suikoddn et du A-RPG ce n’est pas ce qui manque
    noishe posted the 02/12/2026 at 11:57 PM
    Je trouve ça plutôt cool qu'ils tentent de faire une nouvelle licence, pour l'instant je suis curieux et j'attends d'en voir un peu plus
    guiguif posted the 02/12/2026 at 11:59 PM
    ziggourat S'ils pensent à le sortir en même temps partout, on n'aura rien avant la rentrée je pense.

    zekk et du A-RPG ce n’est pas ce qui manque
    Si seulement, si seulement.
    ducknsexe posted the 02/13/2026 at 12:01 AM
    Esperons que la sauce de konami ne tourne pas au vinaigre parce que bon... Toutes ces annonces c'est moyen
    olex posted the 02/13/2026 at 12:03 AM
    Je leur laisse le bénéfice du doute (j'admets être totalement fan de ce genre de contexte basé sur la temporalité), mais j'espère que ça sera plus ambitieux que le très moyen Edens Zero.
    terminagore posted the 02/13/2026 at 12:05 AM
    Voir Konami tenter de « nouvelles » choses, c’est toujours intéressant, mais artistiquement, ça a l’air foutrement générique. Faut en voir plus..
    ouken posted the 02/13/2026 at 01:26 AM
    On dirait un tales of du très pauvre
    shambala93 posted the 02/13/2026 at 06:38 AM
    Ça a l’air naze, plus générique tu meurs.
    kiryukazuma posted the 02/13/2026 at 06:54 AM
    J'ai cru que c'était le nouveau Tales of...

    On a bien fait d'attendre 15 ans que Konami revienne avec du plagiat..

    Bravo à eux
    zekk posted the 02/13/2026 at 07:10 AM
    ouken et encore, tu es gentil
    ouken posted the 02/13/2026 at 08:00 AM
    zekk mouai pas terrible du tout
    masharu posted the 02/13/2026 at 09:39 AM
    Je me disais aussi, c'est développé par ILCA (Pokémon DEPS, One Piece Odyssey).
