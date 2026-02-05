Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] En 7 mois seulement, la console entre déjà dans l'Histoire


Résultats des ventes de consoles de jeux vidéo en 2025 :
1. Nintendo Switch 2 : 17,37 millions d'unités
2. PlayStation 5 : 17,1 millions d'unités
3. Nintendo Switch : 4,51 millions d'unités

Comparaison avec la première année de commercialisation des deux dernières consoles Nintendo :
- Nintendo Switch en 2017 : 14,86 millions d'unités
- Nintendo 3DS en 2011 : 15,03 millions d'unités

La Switch 2, c'est la console qui s'est le plus vendue en 2025, la première console à faire ça dès son année de lancement au 21ème siècle.

Source : https://www.neogaf.com/threads/nintendo-switch-2-is-the-best-selling-console-of-2025-in-just-7-months-on-the-market.1693067/
    posted the 02/05/2026 at 12:53 PM by link49
    comments (6)
    aeris942 posted the 02/05/2026 at 12:58 PM
    Tout se passe comme prevu
    link49 posted the 02/05/2026 at 01:10 PM
    Je pense qu'à terme, elle dépassera la Ps2, et donc aussi la Switch 1.
    cyr posted the 02/05/2026 at 01:44 PM
    link49 impossible quel dépasse la ps2, et tu sait pourquoi.

    Je doute quel fasse mieux que la switch 1, ou alors les prochains jeux nintendo devront vraiment envoyez .....et toucher un public très large....
    link49 posted the 02/05/2026 at 01:46 PM
    Cyr Je pense que la sorties simultanée des gros titres des jeux d'éditeurs-tiers va grandement aidé.

    Et elle se vend à 17 millions, avec un Mario Kart et un DK prévus sur Switch 1, et des jeux multi Switch 1/2, alors une fois les exclus lancés de la part de Nintendo.
    cyr posted the 02/05/2026 at 02:00 PM
    link49 Le monde du jeux vidéo n'est plus ce qu'il étais.

    Mais perso le concept de la switch me convient parfaitement. Mais d'autre préfère miser sur les fps, résolution, chose que la swicht 2 ne peut offrir.
    Même si elle a rattraper le décalage....
    link49 posted the 02/05/2026 at 02:03 PM
    Cyr Justement, c'est ça qui va l'aider. Les joueurs vont peut-être recherché autre chose.
