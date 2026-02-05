Résultats des ventes de consoles de jeux vidéo en 2025 :
1. Nintendo Switch 2 : 17,37 millions d'unités
2. PlayStation 5 : 17,1 millions d'unités
3. Nintendo Switch : 4,51 millions d'unités
Comparaison avec la première année de commercialisation des deux dernières consoles Nintendo :
- Nintendo Switch en 2017 : 14,86 millions d'unités
- Nintendo 3DS en 2011 : 15,03 millions d'unités
La Switch 2, c'est la console qui s'est le plus vendue en 2025, la première console à faire ça dès son année de lancement au 21ème siècle.
Source : https://www.neogaf.com/threads/nintendo-switch-2-is-the-best-selling-console-of-2025-in-just-7-months-on-the-market.1693067/
posted the 02/05/2026 at 12:53 PM by link49
Je doute quel fasse mieux que la switch 1, ou alors les prochains jeux nintendo devront vraiment envoyez .....et toucher un public très large....
Et elle se vend à 17 millions, avec un Mario Kart et un DK prévus sur Switch 1, et des jeux multi Switch 1/2, alors une fois les exclus lancés de la part de Nintendo.
Mais perso le concept de la switch me convient parfaitement. Mais d'autre préfère miser sur les fps, résolution, chose que la swicht 2 ne peut offrir.
Même si elle a rattraper le décalage....