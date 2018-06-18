Un nouveau jeu Dragon Ball, intitulé « AGE 1000 », a été annoncé :
- Sa sortie est prévue pour 2027
- Nouveaux personnages créés par Akira Toriyama
- Plus d'éléments que dans tous les précédents jeux Dragon Ball
- En développement depuis plus de 6 ans
Un monde inédit et de nouveaux personnages prennent vie sous la plume d'Akira Toriyama ! Les dernières informations seront dévoilées lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026 aux États-Unis, les 18 et 19 avril.
« AGE 1000 regorge d'éléments et d'univers, plus que n'importe quel autre jeu de la franchise, et M. Toriyama y a consacré un travail considérable. »