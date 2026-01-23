Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Animal Crossing: New Horizons : Notes, Metacritic et test Gameblog


Voici les notes :
- Restart.run : 100/100
- CGMagazine : 100/100
- SIFTER : 100/100
- Areajugones : 93/100
- Nintenduo : 92/100
- PC Games : 90/100
- GAMES.CH : 90/100
- Jeuxvideo.com : 90/100
- Metro GameCentral : 90/100
- Vandal : 88/100
- Hobby Consolas : 85/100
- COGconnected : 85/100
- LevelUp : 85/100
- Game8 : 82/100
- Starbit : 80/100
- Vooks : 70/100
- Cultura Geek : 70/100
- DualShockers : 70/100
- Nintendo Life : 60/100
- Gamereactor UK : 40/100

Et le test de Gameblog :



Je mettrais à jour cet article si je trouve d'autres notes.

Source : https://www.gameblog.fr/jeu-video/jeux/tests/animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-2-test-709933/
    posted the 01/23/2026 at 05:22 AM by link49
    comments (17)
    dono56 posted the 01/23/2026 at 07:17 AM
    Etant donné que les transféré mon ile sur ma switch 2, si j'achète la version switch 2 du jeu pour virer la cartouche de la 1, j'aurai accès à la même sauvegarde ?
    cyr posted the 01/23/2026 at 07:19 AM
    dono56 oui. Mais pourquoi pas garder la cartouche switch 1 et faire la mise a jour?
    cyr posted the 01/23/2026 at 07:20 AM
    Les 2 dernier on pas apprécié le prix de 4,99€ visiblement.
    Après pourquoi faire un test de nouveau.....mystère.
    link49 posted the 01/23/2026 at 07:22 AM
    dono56 je pense que oui car quand j'ai lancé ma version Switch 2 il m'a demandé si je voulais repartir de zéro ou transférer ma sauvegarde de la version Switch.
    kikoo31 posted the 01/23/2026 at 08:04 AM
    cyr entièrement d'accord avec toi
    C'est quoi l'intérêt d'un autre test ?
    aeris586 posted the 01/23/2026 at 08:21 AM
    Dommage que le mode souris soit peu exploité, j’adore jouer au joycon 2 souris

    Ca fonctionne super bien sur quasi toute les surfaces et sur Prime 4 c’est excellent
    pimoody posted the 01/23/2026 at 08:23 AM
    En gros la maj est top et le DLC aurait du être gratos vu que ça n’apporte rien de significatif et vraiment utile visiblement.
    taiko posted the 01/23/2026 at 09:03 AM
    dono56 ma fille a perdu toute son île. Vraiment une blague le système de transfert. Et les sauvegardes sont incompatible au cloud. Nintendo toujours dans le futur et les avancées techno
    cyr posted the 01/23/2026 at 09:06 AM
    taiko il y a une application a télécharger pour transférer d'une switch a une autre.

    C'est la seul manière de faire pour ce jeux.
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 09:13 AM
    Punaise je m'y ferais jamais à animal crossing, quand je vois 100/100 !
    drybowser posted the 01/23/2026 at 10:08 AM
    Dommage le mode souris peu exploité il y avait pourtant un vrai potentiel à exploiter avec ce type de jeu.
    Mais je reste agréablement surpris par les notes ... Peut être finalement vais je retenter le game que j avais plié en une semaine mors du confinement du covid
    nyseko posted the 01/23/2026 at 12:07 PM
    Gamereactor UK qui choisi de se démarquer.
    taiko posted the 01/23/2026 at 05:16 PM
    cyr oui mais il faut les 2 switch en même temps...
    Or j'ai vendu la une pour prendre la 2 à mes filles
    cyr posted the 01/23/2026 at 07:45 PM
    taiko a ouais. Dans ce cas, ça droit vraiment être frustrant.
    dono56 posted the 01/24/2026 at 09:07 AM
    Cyr pour avoir les mises à jour sur la cartouche, puis revendre la version switch 1.
    dono56 posted the 01/24/2026 at 09:13 AM
    Link49 merci pour ta réponse
    link49 posted the 01/24/2026 at 09:16 AM
    dono56
