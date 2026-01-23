Voici les notes :
- Restart.run : 100/100
- CGMagazine : 100/100
- SIFTER : 100/100
- Areajugones : 93/100
- Nintenduo : 92/100
- PC Games : 90/100
- GAMES.CH : 90/100
- Jeuxvideo.com : 90/100
- Metro GameCentral : 90/100
- Vandal : 88/100
- Hobby Consolas : 85/100
- COGconnected : 85/100
- LevelUp : 85/100
- Game8 : 82/100
- Starbit : 80/100
- Vooks : 70/100
- Cultura Geek : 70/100
- DualShockers : 70/100
- Nintendo Life : 60/100
- Gamereactor UK : 40/100
Et le test de Gameblog :
Je mettrais à jour cet article si je trouve d'autres notes.
Source : https://www.gameblog.fr/jeu-video/jeux/tests/animal-crossing-new-horizons-nintendo-switch-2-test-709933/
Après pourquoi faire un test de nouveau.....mystère.
C'est quoi l'intérêt d'un autre test ?
Ca fonctionne super bien sur quasi toute les surfaces et sur Prime 4 c’est excellent
C'est la seul manière de faire pour ce jeux.
Mais je reste agréablement surpris par les notes ... Peut être finalement vais je retenter le game que j avais plié en une semaine mors du confinement du covid
Or j'ai vendu la une pour prendre la 2 à mes filles