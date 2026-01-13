Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Sonic Racing : CrossWorlds
name : Sonic Racing : CrossWorlds
platform : Switch
editor : Sega
developer : Sega
genre : course
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
[Sonic Racing: CrossWorlds] Une date et pas de format key-card sur Switch 2!


L'attente touche à sa fin ! Sonic Racing: CrossWorlds Édition Nintendo Switch 2 sortira en version physique le 26 mars ! Le jeu est entièrement sur cartouche.

Si vous possédez déjà la version Nintendo Switch du jeu, vous pouvez acheter le pack de mise à niveau Édition Switch 2 pour 10 $ supplémentaires.

Explorez des mondes incroyables de l'univers de Sonic et d'ailleurs avec une fréquence d'images plus élevée, une résolution supérieure et des graphismes plus nets, aussi bien sur votre téléviseur que sur console portable !Et, cerise sur le gâteau, l'équipement extrême Étoile bleue est désormais offert à tous les joueurs de CrossWorlds !

Source : https://www.gonintendo.com/contents/56592-sonic-racing-crossworlds-nintendo-switch-2-physical-edition-releases-on-march-26th/
    posted the 01/13/2026 at 05:16 AM by link49
    comments (5)
    suikoden posted the 01/13/2026 at 05:59 AM
    Ah bah heureusement que j'ai pas attendu la version boite xD
    Parcontre je me le prendrais surement plus tard en occasion/promo pour remplacer ma version Switch 1 meme si j'ai la MaJ (qui a ete en promo a sa mise en ligne pour le coup c'était cool) deja.
    fdestroyer posted the 01/13/2026 at 06:06 AM
    Ca fait long quand-même, bon on prendra notre mal en patience..
    link49 posted the 01/13/2026 at 06:29 AM
    Je le prendrai sur ce support, comme ça j'aurai la Triforce des jeux de course : lui, Kirby Air Raiders et Mario Kart World..
    cail2 posted the 01/13/2026 at 06:38 AM
    Ah good news ! J'ai bien fait d'attendre !
    yurius posted the 01/13/2026 at 06:44 AM
    Le jeu me tentait, je pense que je vais me le prendre si en plus ça soutien les vrais formats physique
