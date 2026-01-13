L'attente touche à sa fin ! Sonic Racing: CrossWorlds Édition Nintendo Switch 2 sortira en version physique le 26 mars ! Le jeu est entièrement sur cartouche.
Si vous possédez déjà la version Nintendo Switch du jeu, vous pouvez acheter le pack de mise à niveau Édition Switch 2 pour 10 $ supplémentaires.
Explorez des mondes incroyables de l'univers de Sonic et d'ailleurs avec une fréquence d'images plus élevée, une résolution supérieure et des graphismes plus nets, aussi bien sur votre téléviseur que sur console portable !Et, cerise sur le gâteau, l'équipement extrême Étoile bleue est désormais offert à tous les joueurs de CrossWorlds !
Parcontre je me le prendrais surement plus tard en occasion/promo pour remplacer ma version Switch 1 meme si j'ai la MaJ (qui a ete en promo a sa mise en ligne pour le coup c'était cool) deja.