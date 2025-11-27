Nintendo a annoncé être en cours d'acquisition de Bandai Namco Studios Singapore. Comme indiqué dans un communiqué de presse officiel, Nintendo a conclu un accord de transfert d'actions avec Bandai Namco pour acquérir la filiale de développement basée à Singapour. Une fois l'acquisition finalisée, le studio sera renommé Nintendo Studios Singapore et poursuivra ses activités sous la direction de son PDG, Makoto Ishii.
Bandai Namco Singapore est principalement spécialisé dans la création d'éléments graphiques pour les jeux vidéo et a déjà travaillé sur plusieurs titres Nintendo, dont la série Splatoon. Il est à noter que le studio aurait été initialement choisi pour développer Metroid Prime 4 avant que le projet ne soit confié à Retro Studios.
posted the 11/27/2025 at 09:06 AM by link49
Et oui augmenter le nombre de studio pour avoir plus de jeux en devellopement, c'est une chose a faire...
Au moins, c'est bien, Nintendo bouge un peu et acquiert des studios "tier", il y a un début.
yurius Aucune idée, mais c'est probable je pense.
Bandai Namco Studios Singapore is a development studio of the Japanese company Bandai Namco Studios Inc. and it is based in Singapore. It was established on 1st March 2013 as Namco Bandai Studios Singapore. On 25th January 2014 the name was changed to Bandai Namco Studios Singapore.
Credited on 8 Games from 2015 to 2022
- Splatoon 3 (2022 on Nintendo Switch)
- New Pokémon Snap (2021 on Nintendo Switch)
- Code Vein (2019 on Windows, PlayStation 4, Xbox One...)
- Ace Combat 7: Skies Unknown (2019 on Windows, PlayStation 4, Xbox One)
- Monster Hunter: World (2018 on Windows, PlayStation 4, Xbox One)
- Mario Sports: Superstars (2017 on Nintendo 3DS)
- Tales of Berseria (2016 on Windows, PlayStation 3, PlayStation 4)
- Rise of Incarnates (2015 on Windows)
mobygames.com
nyseko une fois le studio acheté, je les verrais bien lancer un nouveau jeu Nintendo et creer une nouvelle franchise. Mais si c'est pour les mettre sur du mario sport, ou mario golf ca va chié