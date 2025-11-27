Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Splatoon Raiders
3
Likers
name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
474
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18679
visites since opening : 31615815
link49 > blog
[Nintendo] En cours d'acquisition de Bandai Namco Studios Singapore


Nintendo a annoncé être en cours d'acquisition de Bandai Namco Studios Singapore. Comme indiqué dans un communiqué de presse officiel, Nintendo a conclu un accord de transfert d'actions avec Bandai Namco pour acquérir la filiale de développement basée à Singapour. Une fois l'acquisition finalisée, le studio sera renommé Nintendo Studios Singapore et poursuivra ses activités sous la direction de son PDG, Makoto Ishii.

Bandai Namco Singapore est principalement spécialisé dans la création d'éléments graphiques pour les jeux vidéo et a déjà travaillé sur plusieurs titres Nintendo, dont la série Splatoon. Il est à noter que le studio aurait été initialement choisi pour développer Metroid Prime 4 avant que le projet ne soit confié à Retro Studios.

Source : https://www.gonintendo.com/contents/55362-nintendo-acquires-shares-of-bandai-namco-studios-singapore-to-strengthen-its/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    ducknsexe, mazeroza
    posted the 11/27/2025 at 09:06 AM by link49
    comments (7)
    ducknsexe posted the 11/27/2025 at 09:13 AM
    Je me diser que c etait eux qui avais commencé le projet metroid prime 4 avant que le jeu ne soit annulé il doivent êtres sur un nouveau projet bientôt terminé
    yurius posted the 11/27/2025 at 09:16 AM
    On sait si c'est eux qui sont derrière les projets comme Smash Bros, Mario kart et pokken ?
    cyr posted the 11/27/2025 at 09:16 AM
    Combien de salariés ? C'est ça qui est important.

    Et oui augmenter le nombre de studio pour avoir plus de jeux en devellopement, c'est une chose a faire...
    link49 posted the 11/27/2025 at 09:17 AM
    ducknsexe Je pense aussi.

    Au moins, c'est bien, Nintendo bouge un peu et acquiert des studios "tier", il y a un début.

    yurius Aucune idée, mais c'est probable je pense.
    nyseko posted the 11/27/2025 at 09:24 AM
    C'est plutôt un studio de support.

    Bandai Namco Studios Singapore is a development studio of the Japanese company Bandai Namco Studios Inc. and it is based in Singapore. It was established on 1st March 2013 as Namco Bandai Studios Singapore. On 25th January 2014 the name was changed to Bandai Namco Studios Singapore.

    Credited on 8 Games from 2015 to 2022
    - Splatoon 3 (2022 on Nintendo Switch)
    - New Pokémon Snap (2021 on Nintendo Switch)
    - Code Vein (2019 on Windows, PlayStation 4, Xbox One...)
    - Ace Combat 7: Skies Unknown (2019 on Windows, PlayStation 4, Xbox One)
    - Monster Hunter: World (2018 on Windows, PlayStation 4, Xbox One)
    - Mario Sports: Superstars (2017 on Nintendo 3DS)
    - Tales of Berseria (2016 on Windows, PlayStation 3, PlayStation 4)
    - Rise of Incarnates (2015 on Windows)

    mobygames.com
    ducknsexe posted the 11/27/2025 at 09:31 AM
    link49 entre Shiver Entertainment et Bandai Namco Studios Singapore Nintendo c'est decider a enclenché la première

    nyseko une fois le studio acheté, je les verrais bien lancer un nouveau jeu Nintendo et creer une nouvelle franchise. Mais si c'est pour les mettre sur du mario sport, ou mario golf ca va chié
    kikoo31 posted the 11/27/2025 at 09:34 AM
    nyseko
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo