Les ventes de PS5 Pro sont sans précédent !
Rupture de stock sur Amazon
Rupture de stock sur le Sony Store
Rupture de stock dans 39 boutiques Rakuten
Rupture de stock chez Bic Camera
Avec le nouveau modèle, en effet, Sony Interactive Entertainment avait annoncé la PlayStation 5 Digital Edition (en japonais uniquement), disponible au prix de 55 000 yens le 21 novembre, la console devrait connaitre un bon boost. A voir si elle peut prendre la première place.
La PS5 Digital est en tête sur la plupart des enseignes au japon, comme Amazon