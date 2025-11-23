Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49 > blog
[Japon] La Ps5 Pro en rupture de stock dans de nombreuses enseignes!!!


Les ventes de PS5 Pro sont sans précédent !
Rupture de stock sur Amazon
Rupture de stock sur le Sony Store
Rupture de stock dans 39 boutiques Rakuten
Rupture de stock chez Bic Camera

Avec le nouveau modèle, en effet, Sony Interactive Entertainment avait annoncé la PlayStation 5 Digital Edition (en japonais uniquement), disponible au prix de 55 000 yens le 21 novembre, la console devrait connaitre un bon boost. A voir si elle peut prendre la première place.

Source : https://www.neogaf.com/threads/famitsu-sales-week-46-2025-nov-10-nov-16.1690417/page-3/
    posted the 11/23/2025 at 06:01 PM by link49
    comments (6)
    vieuxconsoleux posted the 11/23/2025 at 06:07 PM
    J’ai rien compris, la ps5 digital va baisser de prix et c’est la pro qui est en rupture?
    jenicris posted the 11/23/2025 at 06:13 PM
    vieuxconsoleux la PS5 Pro est en rupture de par ses faibles stocks et surtout son prix du Black Friday.
    La PS5 Digital est en tête sur la plupart des enseignes au japon, comme Amazon
    link49 posted the 11/23/2025 at 06:13 PM
    vieuxconsoleux C'est le Black Friday au Japon je crois aussi : https://www.playstation.com/ja-jp/deals/black-friday/ et la Ps5 Pro était en promotion, ce qui peut aider.
    walterwhite posted the 11/23/2025 at 06:14 PM
    Les futurs possesseurs vont autant se régaler que moi depuis le day one y’a un an
    ziggourat posted the 11/23/2025 at 06:33 PM
    Tant mieux, il faut un concurrent à Nintendo sur le marché japonais, il n'y a rien de plus sain pour garder un marché compétitif et créatif
    adelfhitlor posted the 11/23/2025 at 08:05 PM
    Entre le modèle jap et les soldes plutôt agressives (pour les jeux aussi), la PS5 devrait avoir droit à un petit boost en cette fin d'année là-bas, ouais.
