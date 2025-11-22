Quels sont les meilleurs jeux Zelda ? Après des décennies d'aventures sur les consoles Nintendo, classer la série The Legend of Zelda est un véritable défi. La plupart des titres figurent parmi les meilleurs jeux de leurs consoles respectives, et établir un classement est loin d'être une mince affaire. Nous avons compilé cette liste des meilleurs jeux Zelda pour vous aider à distinguer les incontournables des autres. Elle inclut tous les jeux principaux, les remasters et remakes, ainsi que les spin-offs importants.Alors, emparons-nous de l'Épée de Légende et du Bouclier Hylien et partons à l'aventure ! Voici le classement de la série The Legend of Zelda, du pire au meilleur :
36. Link's Crossbow Training (Wii)
35. The Legend of Zelda: Tri Force Heroes (3DS)
34. Zelda II: The Adventure of Link (NES)
33. The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition (DSiWare)
32. Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda (Switch eShop)
31. Hyrule Warriors (Wii U)
30. The Legend of Zelda: Four Swords Adventures (GCN)
29. The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (DS)
28. Hyrule Warriors: Definitive Edition (Switch)
27. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Switch 2)
26. The Legend of Zelda: Spirit Tracks (DS)
25. Hyrule Warriors: Age of Calamity (Switch)
24. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch)
23. The Legend of Zelda (NES)
22. The Legend of Zelda: Oracle of Seasons (GBC)
21. The Legend of Zelda: Skyward Sword (Wii)
20. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch)
19. The Legend of Zelda: Link's Awakening (Switch)
18. The Legend of Zelda: Oracle of Ages (GBC)
17. The Legend of Zelda: A Link to the Past and Four Swords (GBA)
16. The Legend of Zelda: Twilight Princess HD (Wii U)
15. The Legend of Zelda: The Minish Cap (GBA)
14. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Wii)
13. The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D (3DS)
12. The Legend of Zelda: Link's Awakening DX (GBC)
11. The Legend of Zelda: Twilight Princess (GCN)
10. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (3DS)
9. The Legend of Zelda: Majora's Mask (N64)
8. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch)
7. The Legend of Zelda: The Wind Waker HD (Wii U)
6. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (3DS)
5. The Legend of Zelda: Link's Awakening (GB)
4. The Legend of Zelda: The Wind Waker (GCN)
3. The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES)
2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)
1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64)
"Ocarina of Time a propulsé la série Zelda dans la troisième dimension avec autant de succès que Mario l'avait fait dans Super Mario 64. Cependant, là où Nintendo pouvait se permettre toutes les fantaisies dans le premier Mario sur 64 bits, Ocarina devait raconter une histoire et maintenir une ambiance cohérente du début à la fin.
Aujourd'hui, le nombre d'images par seconde et les menus un peu lourds peuvent surprendre, et la plaine d'Hyrule paraît nettement plus petite (ressemblant davantage à un champ) que le vaste royaume d'Hyrule de Breath of the Wild. Malgré ces imperfections, la magie du jeu opère toujours.
Il a posé les bases non seulement de tous les Zelda suivants, mais aussi de la majorité des jeux d'action-aventure des vingt-cinq dernières années ; il n'est donc pas étonnant qu'il soit si vénéré.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D sur 3DS est une version plus épurée, mais le remake de Grezzo, pourtant excellent, ne parvient pas tout à fait à recréer l'atmosphère unique du jeu. Que ce soit la compatibilité avec le Rumble Pak ou la brume 64 bits qui plane sur le lac Hylia aux premières heures du jour, la version originale sur N64 possède toujours ce petit quelque chose de spécial."
Source : https://www.nintendolife.com/guides/best-zelda-games-of-all-time#top-10
20. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch)
Si généreux comme rang. Le jeu est bon mais tellement pas marquant. Je l'ai fait à sa sortie et j'en garde quasi aucun souvenir. Alors le voir devant Zelda SS, PH ou OoS