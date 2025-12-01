profile
all
Sondage : L'abonnement que vous préférez ?
Un sondage pour savoir parmi les trois constructeurs, l'abonnement que vous préférez.
(ou qui vous semblent le meilleur rapport qualité/prix).

Microsoft : Gamepass
Sony : Playstation Plus voir Extra
Nintendo : Nintendo Switch Online avec ou sans Pack additionnel

    posted the 11/12/2025 at 12:15 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    slyder posted the 11/12/2025 at 12:19 PM
    Sondage truqué t'as écrit Plastation
    magneto860 posted the 11/12/2025 at 12:31 PM
    Il faut avoir au moins deux consoles pour avoir un abo préféré, avec une console on n'a pas trop le choix.

    PS : t'as écrit gampass aussi !
    nicolasgourry posted the 11/12/2025 at 12:32 PM
    slyder magneto860
    J'ai modifié pour les deux, désolé ^^
    nicolasgourry posted the 11/12/2025 at 12:33 PM
    magneto860 c'est dans les offres qui existent que je pose la question, si tu dois choisir une des trois.
    51love posted the 11/12/2025 at 12:52 PM
    Aucun.

    Si c'était pas pour jouer online personne ou presque ne payerait pour.

    C'est de l'arnaque

    Sinon GOG c'est tres bien, pas de surcout lié à la plateforme pour le jeu online, pas de DRM
    shinz0 posted the 11/12/2025 at 12:54 PM
    GamePass, pour le back catalogue, les jeux indés et les exclues Day One
    akinen posted the 11/12/2025 at 12:56 PM
    3 arnaques donc aucuns à plus de 10€, donc aucun
    gasmok2 posted the 11/12/2025 at 01:08 PM
    J'ai le PS+ Extra (celui du milieu quoi) je l'ai pris pour un an à 80€ mais je me rends compte que je ne l'utilise pas.
    J'avais aussi le GP que j'ai arrêté.

    Du coup honnêtement aucun.

    Cette profusion de jeux m'emmerde plus qu'autre chose en fin de compte.
    On papillonne à droite à gauche mais j'ai perdu un temps le plaisir de jouer à cause de cette profusion de jeux.

    Je suis revenu à un modèle plus classique d'achat à l'unité quand le jeu me tente...et j'ai retrouver le plaisir de jouer.

    Ce n'est que mon avis et je suis certains que plein d'autres joueurs y trouvent leur compte.
    jenicris posted the 11/12/2025 at 01:17 PM
    Aucun.
    sonilka posted the 11/12/2025 at 01:26 PM
    Aucun. Après en terme de rapport qualité/prix, MS me semble avoir la meilleure proposition actuellement. Chez Sony les tarifs sont hors sol. Et chez Nintendo c'est un entre deux. Le prix reste contenu pour l'offre de base mais hormis le jeu en ligne et l'accès a des vieilles roms NES ou GB, y a rien. La version NSO+ est plus intéressante mais le prix est plus élevé. Ceci dit, je note qu'ils n'ont pas augmenté les tarifs, notamment avec l'arrivée de la S2 et des jeux GC, ce qui m'a surpris (en bien).
    akinen posted the 11/12/2025 at 01:29 PM
    Je me suis mal exprimé mais vous avez compris. Les 3 sont à plus de 10€ sachant que l’on achète aussi des jeux pleins pots sur la même console ou une autre.

    Aucun ne mérite d’être pris
    rogeraf posted the 11/12/2025 at 02:00 PM
    Je boyecotte ces abonnements. Vive l'achat des jeux direct live.
    cyr posted the 11/12/2025 at 02:12 PM
    Le gamepass (avant la hausse.)

    Après si pour jouer en ligne, ça pouvait être gratuit.....

    Rien a cirer des jeux qu'on te file. Surtout quand c'est déjà fait.
    yukilin posted the 11/12/2025 at 02:30 PM
    Je n'ai jamais eu aucun des 3 abonnements depuis qu'ils existent.
    Actuellement, j'ai franchement pas de préférence.
    keiku posted the 11/12/2025 at 02:51 PM
    aucun, jamais d'abonnement
    51love posted the 11/12/2025 at 03:11 PM
    sonilka alors oui pour le gamepass mais entre la dernière grosse augmentation des prix, plus le online qui devrait redevenir gratuit sur la next Xbox qui sera sur un écosystème PC, je me demande comment ils vont faire pour garder les joueurs intéressés par cette offre.

    Tout l'intérêt du gamepass ces dernières années était son prix d'appel, et puis tu faisais d'une pierre 2 coups sur console car ça comprenait le jeu online.
    axlenz posted the 11/12/2025 at 03:22 PM
    PS + Extra si tu n'as jamais eu eu la ps4 ou que que t'as eu cette dernière mais qu'il y a de nombreux jeux que t'as pas fait!
    Cet abonnement m'as personnellement permis de faire un grooooos rattrapage de pas mal de jeux PS4 parfois en version amélioré. Car même si j'avais une PS4, il m'était compliqué à l'époque de faire pas mal de jeux en même temps sur PS4 et sur Switch 1.

    Bref j'ai kiffé cet abo. Mais si on a bien saigné la PS4, il n'y a aucun intérêt dans tout ça.
    patrickleclairvoyant posted the 11/12/2025 at 03:25 PM
    Onlyfan
    lefab88 posted the 11/12/2025 at 03:54 PM
    gamepass PC(celui a 14 balles) ...me convient parfaitement.
    magneto860 posted the 11/12/2025 at 03:57 PM
    Le Gamepass en grosse promo (via le site qui commence par xbox) semble bien plus attractif, de par les jeux récents qui sont dessus.

    Mais pour ma part j’ai le Ps Plus Extra (en promo) et ça me va aussi. Je fais plein de jeux que je n’aurais jamais acheté, alternant entre des jeux modestes et des AAA (j’en ai fait relativement peu dans le catalogue donc j’ai de la marge).
    cjmusashi posted the 11/12/2025 at 04:34 PM
    Aucun si je peux je préfère éviter
    psxbox posted the 11/12/2025 at 05:37 PM
    Aucun des 3
    iglooo posted the 11/12/2025 at 06:26 PM
    Aucun des 3 bien évidemment.
    hyoga57 posted the 11/13/2025 at 12:54 PM
    Que des abonnements de merde, donc aucun.
