Un sondage pour savoir parmi les trois constructeurs, l'abonnement que vous préférez.
(ou qui vous semblent le meilleur rapport qualité/prix).
Microsoft : Gamepass
Sony : Playstation Plus voir Extra
Nintendo : Nintendo Switch Online avec ou sans Pack additionnel
posted the 11/12/2025 at 12:15 PM by nicolasgourry
PS : t'as écrit gampass aussi !
J'ai modifié pour les deux, désolé ^^
Si c'était pas pour jouer online personne ou presque ne payerait pour.
C'est de l'arnaque
Sinon GOG c'est tres bien, pas de surcout lié à la plateforme pour le jeu online, pas de DRM
J'avais aussi le GP que j'ai arrêté.
Du coup honnêtement aucun.
Cette profusion de jeux m'emmerde plus qu'autre chose en fin de compte.
On papillonne à droite à gauche mais j'ai perdu un temps le plaisir de jouer à cause de cette profusion de jeux.
Je suis revenu à un modèle plus classique d'achat à l'unité quand le jeu me tente...et j'ai retrouver le plaisir de jouer.
Ce n'est que mon avis et je suis certains que plein d'autres joueurs y trouvent leur compte.
Aucun ne mérite d’être pris
Après si pour jouer en ligne, ça pouvait être gratuit.....
Rien a cirer des jeux qu'on te file. Surtout quand c'est déjà fait.
Actuellement, j'ai franchement pas de préférence.
Tout l'intérêt du gamepass ces dernières années était son prix d'appel, et puis tu faisais d'une pierre 2 coups sur console car ça comprenait le jeu online.
Cet abonnement m'as personnellement permis de faire un grooooos rattrapage de pas mal de jeux PS4 parfois en version amélioré. Car même si j'avais une PS4, il m'était compliqué à l'époque de faire pas mal de jeux en même temps sur PS4 et sur Switch 1.
Bref j'ai kiffé cet abo. Mais si on a bien saigné la PS4, il n'y a aucun intérêt dans tout ça.
Mais pour ma part j’ai le Ps Plus Extra (en promo) et ça me va aussi. Je fais plein de jeux que je n’aurais jamais acheté, alternant entre des jeux modestes et des AAA (j’en ai fait relativement peu dans le catalogue donc j’ai de la marge).