profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
beyondgood074
0
Like
Likers
beyondgood074
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1
visites since opening : 426
beyondgood074 > blog
Je lance mon tactical RPG sur Steam avec un trailer
J'espère que vous m'autorisez l'auto promo !

Je travail depuis des années sur un projet du nom d'Eternal Legend, très inspiré par la saga Fire Emblem.
Trouvant les derniers opus un peu moyens, j'aimerais proposer un jeu dans l'esprit des meilleurs opus (en particulier le 9 et le 10 qui sont mes préférés.)

C'est donc un pur tactical RPG, avec pas mal de customisations, et un scénario un peu plus poussé, avec pas mal de twists.

Je réalise le jeu solo, et j'espère pouvoir le sortir pour 2026 si tout va bien !











Hésitez pas à Wishlist le jeu sur Steam si vous voulez supporter !
Et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions!
La page Steam - https://store.steampowered.com/app/4123930/Eternal_Legend
    tags : fire emblem tactical jeux indé
    13
    Likes
    Who likes this ?
    jaysennnin, oracle972, khazawi, e3ologue, weslloyd1, gameslover, escobar, tripy73, stardustx, idd, angelsduck, burningcrimson, momotaros
    posted the 10/28/2025 at 06:15 PM by beyondgood074
    comments (13)
    escobar posted the 10/28/2025 at 06:22 PM
    wow ça donne envie. j'espère une compatibilité steam deck ?
    weslloyd1 posted the 10/28/2025 at 06:28 PM
    Bon courage mec j'te souhaite le meilleur pour ce projet !!!
    kiryukazuma posted the 10/28/2025 at 06:31 PM
    Excellent bravo !!
    e3ologue posted the 10/28/2025 at 06:33 PM
    Stylé
    jackfrost posted the 10/28/2025 at 06:38 PM
    C'est dans ma wishlist
    khazawi posted the 10/28/2025 at 06:39 PM
    GG
    momotaros posted the 10/28/2025 at 06:57 PM
    GG
    burningcrimson posted the 10/28/2025 at 07:07 PM
    GG , Jte souhaite bien du succès
    angelsduck posted the 10/28/2025 at 07:09 PM
    Hum ça peut m’intéresser. Hop j'ajoute ça
    heracles posted the 10/28/2025 at 07:10 PM
    Impressionnant, gg
    beyondgood074 posted the 10/28/2025 at 07:11 PM
    Merci à tous !

    escobar : Ouep ca sera 100 % compatible Steam deck!
    mazeroza posted the 10/28/2025 at 07:17 PM
    Beau travail !
    zekk posted the 10/28/2025 at 07:20 PM
    le cyclope est dingue
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo