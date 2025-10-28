J'espère que vous m'autorisez l'auto promo !Je travail depuis des années sur un projet du nom d', très inspiré par la saga Fire Emblem.Trouvant les derniers opus un peu moyens, j'aimerais proposer un jeu dans l'esprit des meilleurs opus (en particulier le 9 et le 10 qui sont mes préférés.)C'est donc un pur tactical RPG, avec pas mal de customisations, et un scénario un peu plus poussé, avec pas mal de twists.Je réalise le jeu solo, et j'espère pouvoir le sortir pour 2026 si tout va bien !Hésitez pas à Wishlist le jeu sur Steam si vous voulez supporter !Et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions!