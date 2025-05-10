Certaines voix sur Gamekyo commencent déjà à parler d’un « futur bide », en se basant sur un seul marché
.
Tirer des conclusions globales à partir d’un seul pays ou d’un lancement ciblé est une erreur, il me semble. Les ventes peuvent varier énormément selon les régions, les périodes, et les stratégies de lancement.
Voici pourquoi, à mon avis, il est bien trop tôt pour tirer ce genre de conclusion.
Le prix
La Switch 2 est entre 469 et 499 €. On peut trouver cela cher, mais cher par rapport à quoi ? Regardons le contexte.
Comparaison avec ses concurrents directs :
Nintendo Switch 2 Hybride 256 Go UFS 469 – 499 € Dock + Joy-Con inclus
Steam Deck (256 Go) Hybride PC 256 Go SSD NVMe 419 € Étui + bundle Steam
ROG Ally Xbox Edition Hybride PC/Xbox 512 Go SSD 599 € Game Pass + Windows 11 inclus
PS5 Salon 1 To SSD 549,99 €
Xbox Series X Salon 1 To SSD 549,99 €
La Switch 2 est moins chère que ses rivales hybrides haut de gamme, et nettement plus abordable que les consoles de salon premium.
Les Game Key Card
Certains s'inquiètent (à juste titre) de la Game Key Card (GKC), mais prenons un peu de recul :
-Nintendo continue de sortir ses jeux en version physique complète (beaucoup achètent leurs consoles pour leurs jeux).
-Les jeux en ligne comme Fortnite sont de toute façon uniquement en téléchargement.
-Les jeux indés, qui ont largement participé au succès de la Switch, sont majoritairement achetés en téléchargement (fichiers légers, prix accessibles, et souvent disponibles plus tôt).
De plus avec la rétrocompatibilité des éditeurs tiers font des "mise à niveaux" sans passer encore une fois par "GKC", ce qui permet une transition en douceur.
Bref, la GKC concerne surtout certains gros éditeurs AAA, pas la majorité du catalogue Switch ni ce qui fait son cœur de marché.
Les abonnements
L’abonnement online de Nintendo a longtemps été critiqué pour son manque de contenu, mais aujourd’hui, il devient plus intéressant que jamais face à la concurrence :
Sony a augmenté ses tarifs dans plus de 25 pays pour le PlayStation Plus.
Microsoft a aussi fait grimper le prix du Game Pass, provoquant la colère de nombreux joueurs.
Nintendo, lui, propose une offre simple, stable et abordable, avec des ajouts réguliers de jeux rétro.
Les jeux Nintendo
Nintendo en a encore largement sous le pied pour alimenter sa console (Mario, Zelda, Splatoon, Animal Crossing ect)
Les jeux japonais
Nintendo est dominant sur le marché japonais, où ses consoles se vendent régulièrement mieux que toutes les autres réunies. C’est un marché stratégique qui permet d'alimenter le catalogue d'une console.
Je peux évidemment me tromper, mais voici ce que je pense :
Il sera compliqué d’égaler les 150 millions de ventes de la première Switch.
Rappel : aucun constructeur n’a jamais réussi à vendre deux générations de consoles à plus de 150 millions. La PS2, la Switch et la DS sont les seules à avoir atteint ce cap.
Si les gros éditeurs tiers ne font pas l’effort de proposer des versions physiques complètes, la Switch 2 pourrait stagner autour des 75 millions (je dis ce chiffre, pour dire 2 fois moins que la Switch, c'est symbolique). Ce serait une contre-performance, mais sûrement pas un échec (Microsoft ou Sega rêveraient d’un tel score).
En revanche, si les tiers jouent le jeu, notamment certains petits éditeurs qui font déjà l’effort, et que les prix restent contenus, alors la Switch 2 pourrait plus facilement atteindre voir dépasser les 100 millions.
La Switch 2 arrive dans un marché où tout le monde augmente ses prix, où la concurrence est plus puissante mais aussi plus chère, et où Nintendo conserve ses forces historiques : licences incontournables, expérience hybride unique, et accessibilité.
Elle ne battra peut-être pas tous les records.
Mais parler de "bide" maintenant ? Il faudrait peut-être attendre de voir avant de juger.
Le plus crédible c'est qu'elle se vende très bien, mais il n'est pas impossible non plus qu'elle se vendent pas aussi bien que la première (comme tu le dis toi même) pour plein de raisons comme son prix déjà.
Maintenant c'est que de la spéculation, rendez vous dans 7 ou 8 ans
Dans tous les cas, a mes yeux pour l'instant elle vaut pas le coup que ce soit niveau prix ou jeu. Mais je changerai probablement d'avis avec de nouveaux jeux comme un Mario 3D, Monolith...
La même pour Xenoblade X
J'ai l'impression que beaucoup ne se projettent pas sur l'avenir et pensent que la console est en fin de vie alors qu'à part Mario Kart, Nintendo n'a pas sorti ni même annoncé ne serait-ce qu'une seule de leurs cartouches habituelles telles que Mario 3D, Smash Bros, Animal Crossing, Splatoon (le 4, pas Raiders), Zelda, Pokémon 10G (qui est le seul jeu dont on peut assurer avec certitude qu'il sortira fin 2026). Tous ces jeux sont des phénomènes qui, combinés, feront vendre des dizaines de millions de consoles. Il faut juste leur laisser le temps.
Je suis d'accord cela dit que le planning de cette fin d'année laisse à désirer. Perso, je vais me prendre Galaxy 1+2, Metroid Prime 4 et Hyrule Warriors mais quand on regarde à côté de ce que la Switch avait fin 2017 (Mario Odyssey et Xenoblade 2), c'est décevant, et début 2026 s'annonce aussi chiant que début 2018 sur Switch.
Je pense niveau JV il y a des problèmes un peu plus grave chez les autres, surtout Xbox qui serait peut-être sur le point de ne plus faire de consoles dédiées.
Maintenant il y a de gros soucis aussi pour moi, la politique pricing, GaaS et DLC trop aggressive.
Le lineup, pas trop d'ambitions en ces 6 mois, principalement parce que Mario kart World et DK...bon c'est pas des GOTY-tiers on peut le dire, j'ai bien apprécié mais je m'attendais à mieux.
MK est très bien mais après autant d'attente post-MK8 (plus de 10 ans), on s'attendait plus qu'un mode promenade et un mode saut.
Mais surtout une annonce de DLC avant la sortie d'un jeu c'est une blague.
Je ne parle pas de expansion pack avec par exemple Torna développé et sortant 1 an (ou plus) plus tard, là on parle de DLC qui sortent dans les mois après, c'est clairement du contenu parfois coupé en partie du développement original, vaste blague.
Et si il s'agit d'un jeu gourmand techniquement (et donc très inférieur sur NS1 que sur PS5) je me dirige vers la version PS5, alors que si la NS2 proposait une cartouche et non une GKC, je n'hésiterai sans doute pas à prendre sur NS2.
Du coup ce n'est très certainement pas un bide, mais c'est tout de même plus nuancé que ce que j'avais imaginé, avec une NS1 qui dominait de très loin
Pour le moment la console n’apportent rien de concret pour la plupart des familles et à un prix trop cher. Dans la tranche des 300/380e avec des gros jeux ça se vendra très bien à terme.
Par contre le coup des GKC sur Switch 2 pour les gamers c’est pas malins, ça fait pas une bonne pub pour faire la transition.
La DS aussi a atteint ce chiffre. Tu connais pas asser bien ton sujet
Pour les gamekey tu minimises les choses, ça touche quand même une belle partie du catalogue, les tiers ont aussi bien aidé Nintendo sur la Switch bien plus qu'avant , ça fait également partie de son succès et ici c'est un mauvais signal pour les joueurs
Pour les game keys, j’en achète pas. Ça me fait un peu chier, parce que j’aimerais bien avoir les Ryu Ga Gotoku et me faire plaisir à y jouer, mais je refuse de les conforter dans leur délire. Et pour la même raison, je ferai l’impasse sur FF7 Remake. Là encore, j’avais hâte d’y jouer en portable, mais tant pis.
Quand les jeux sont dispo sur la S1, je les prends et je joue directement sur la S2. Typiquement : FF Tactics, surtout quand la MAJ S2 est gratuite.
La console est un peu chère pour ce qu’elle propose, et les GK n’arrangent rien. Avec un prix un peu plus doux et l’arrêt des GK, ça serait beaucoup mieux. Mais bon, ça arrivera probablement pas. Donc je me contenterai des jeux S1 à mettre sur S2 aussi longtemps que possible, je prendrai les jeux S2 quand ils seront complets sur la cartouche, et pour les autres cas (si possible), j’achèterai chez les concurrents.
Pour le succès global de la console, je pense qu’elle s’en sortira très bien sur le long terme.
Je n achete une machine que lorsque il y a au moins 5 jeux que je désire absolument dessus.
Pour l instant .
Donner Kong. Je devrais aimer.
Mario kart world .
Testé mais manque très cruel de contenu.
A nintendo de me faire acheter la machine .
Sauf que il n y a RIEN a venir qui me fasse envie
Tu as raison sur le fond, je n'oublie pas les tiers, au contraire ! Mais pour moi, il faut les différencier pour évaluer le risque :
Les Indés sont le véritable cœur du succès tiers de la Switch, et ils sont largement achetés en dématérialisé. Ce segment est "sur".
Le segment des gros AAA vend beaucoup plus chez Sony/Microsoft. C'est surtout ce public qui est sensible à la GKC et aux compromis techniques (qui les poussent plus vers la PS5).
Si les tiers AAA se retirent à cause de la GKC, ça ralentira la Switch 2, mais ça ne la tuera pas, je pense. C'est l'affaiblissement des AAA qui justifie ma prévision (symbolique) de 75 millions : ils pourraient perdre ce segment, mais pas l'écosystème entier des tiers. C'est ça la nuance !
Le cas switch 1 . A très bien fonctionné.
J ai une trentaine de jeux sur switch ,une majoritée sont des exclus tendos en boîte.
Un exemple ,une des très rares fois où j ai voulu prendre un multi sur switch .
Le donjon de naheulbeuk.
Le jeux ramait a mort ,était si buge qu il en devenait injouable.
Pris sur ps4 ,et ca tournait nickel .
Si je prends du tendo ,c est juste pour leurs jeux.
La concurrence fais tellement mieux a côté, que je ne me pose même plus la question
Pour l'instant il y a des jeux tout les mois, donc pas de soucis à se faire pour eux avec pokemon qui arrive même si je pense il ne fera pas vendre de console switch 2 sauf pour Noël. Après nous aurons hyrule warriors qui est exclusif et si il réitère les ventes de son prédécesseur ça sera un plus sur les ventes de la S2, car il me semble que hyrule warriors est la licence qui se vend le mieux dans son genre chez te mo.; puis viendra Metroid prime 4 qui aura son succès et qui fera passer certains à la switch 2 même si les ventes ne seront pas énormes, en espérant des ventes similaire à Dread..
Au final, la switch 2 va sûrement un très bon premier Noël.
Elle vient de sortir.
Quand le nouveau mario 3D, zelda , samsh bross, splatoon, animal crossing, le vrai pokemon etc etc....
Pour le moment la switch 1 est encore la.
Seul mario kart world et bananza sont en exclu switch2.
Pas de panique. Puis bon l'Espagne.
Non ce qui est drôle. C'est en Angleterre.
Moi c'est principalement pour leurs jeux, les jeux indé et les "gros jeux tiers" exclusif peuvent m'intéresser.
J ai une relation avec nintendo qui frôle entre l amour et le pafffff ( bruit de ma paumé sur mon front ).
Il y a tellement de leurs jeux que j ai adore ....
Mais a chaques fois qu ils sont bien parti ,je ne sais pas pourquoi ,mais c estbplus fort qu eux ,ils se sabotent comme des masos en manque de coups de fouets
Nintendo n’a jamais lancé une console avec “tous ses gros jeux” dès la première année, ils savent étaler les sorties pour tenir sur la durée.
Le vrai test viendra quand sortiront le nouveau Mario 3D et le prochain Animal Crossing.
En revanche, le prix reste un frein, surtout pour les familles qui avaient craqué pour la Switch 1 “accessible”. Et la GKC, même si elle ne touche qu’une partie des jeux, donne une image un peu floue au lancement.
Bref, pas un bide, mais pas non plus un départ parfait.
J'ai fait cet article par rapport à cet article, dont le titre est "Espagne : la chute des ventes de Nintendo Switch 2 se confirme, avec les chiffres mois par mois"
