profile
Final Fantasy VII Remake : Intergrade
0
Likers
name : Final Fantasy VII Remake : Intergrade
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5915
visites since opening : 9893250
nicolasgourry > blog
all
Un paradoxe loin d'être une Fantasy au Final

En 1997, l'industrie du jeu vidéo a assisté à une rupture historique : Squaresoft abandonnait les consoles Nintendo. La raison ? Les limites techniques et le coût élevé des cartouches N64. L'éditeur choisissait le CD-ROM de la PlayStation de Sony, un support qui offrait la capacité et la liberté nécessaires pour donner vie à son projet le plus ambitieux : Final Fantasy VII. Ce choix n'a pas seulement propulsé la PlayStation comme la console de référence pour les RPG majeurs, il a symboliquement lié la saga Final Fantasy à l'ère du disque optique et de la puissance du salon.



Presque deux décénnies plus tard, lors d'une conférence Sony "historique", en 2015, les fans exultaient à l'annonce de Final Fantasy VII Remake, dont la PlayStation 4 serait la console d'accueil. C'était un retour aux sources symbolique.



Pourtant, cette ère de retour s'est rapidement heurtée à une nouvelle contrainte : la PS4 n'accueillera finalement que la première partie du remake, rappelant avec une ironie mordante les multiples disques de l'original sur PS1.



Aujourd'hui, l'histoire boucle une boucle inattendue.
Alors que la PS4 est laissée en chemin, l'intégralité de la trilogie Final Fantasy VII Remake est désormais annoncée sur Nintendo Switch 2. La marque que Square avait fui à cause des limitations de ses cartouches devient l'une des plateformes capables de porter l'œuvre complète.
Mieux encore, elle le fait via un nouveau format physique controversé, le Game Key Card, que Square Enix défend comme une solution technique indispensable à l'ère du jeu hybride.



Cette évolution est le testament le plus frappant de l'industrie : l'ambition vidéoludique n'est plus l'otage des contraintes matérielles physiques, mais est libérée par la puissance et la flexibilité du numérique.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/29/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    dokidokii posted the 09/29/2025 at 01:13 PM
    Pour le coup c'était mieux d'être otage des contraintes matérielles, quand on voit à quel point il ont tué FF VII à cause d'un excès de liberté
    iglooo posted the 09/29/2025 at 01:14 PM
    Autant l'excuse des CD était bonne la première fois (CGI massives oblige), autant là bon... Excuse plus que bidon vu qu'on peut installer les jeux sur nos consoles modernes.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo