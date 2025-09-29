En 1997, l'industrie du jeu vidéo a assisté à une rupture historique : Squaresoft abandonnait les consoles Nintendo. La raison ? Les limites techniques et le coût élevé des cartouches N64. L'éditeur choisissait le CD-ROM de la PlayStation de Sony, un support qui offrait la capacité et la liberté nécessaires pour donner vie à son projet le plus ambitieux : Final Fantasy VII. Ce choix n'a pas seulement propulsé la PlayStation comme la console de référence pour les RPG majeurs, il a symboliquement lié la saga Final Fantasy à l'ère du disque optique et de la puissance du salon.Presque deux décénnies plus tard, lors d'une conférence Sony "historique", en 2015, les fans exultaient à l'annonce de Final Fantasy VII Remake, dont la PlayStation 4 serait la console d'accueil. C'était un retour aux sources symbolique.Pourtant, cette ère de retour s'est rapidement heurtée à une nouvelle contrainte : la PS4 n'accueillera finalement que la première partie du remake, rappelant avec une ironie mordante les multiples disques de l'original sur PS1.Aujourd'hui, l'histoire boucle une boucle inattendue.Alors que la PS4 est laissée en chemin, l'intégralité de la trilogie Final Fantasy VII Remake est désormais annoncée sur Nintendo Switch 2. La marque que Square avait fui à cause des limitations de ses cartouches devient l'une des plateformes capables de porter l'œuvre complète.Mieux encore, elle le fait via un nouveau format physique controversé, le Game Key Card, que Square Enix défend comme une solution technique indispensable à l'ère du jeu hybride.Cette évolution est le testament le plus frappant de l'industrie : l'ambition vidéoludique n'est plus l'otage des contraintes matérielles physiques, mais est libérée par la puissance et la flexibilité du numérique.