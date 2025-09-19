Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Cyberpunk 2077
2
Likers
name : Cyberpunk 2077
platform : Xbox Series X
editor : Bandai Namco Games
developer : CD Projekt Red
genre : RPG
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18519
visites since opening : 31026412
link49 > blog
[Rumeur] Un mode multi pour Cyberpunk 2, suite de Cyberpunk 2077
Une nouvelle offre d'emploi pour le poste d'ingénieur réseau principal chez CD Projekt RED indique que la suite en cours de développement de Cyberpunk 2077 pourrait inclure des fonctionnalités multijoueur. L'offre fait directement référence à Cyberpunk 2, et la description du poste précise que le/la titulaire du poste sera en charge de la conception et de la mise en œuvre des systèmes en ligne du titre.



« CD Projekt RED recherche actuellement un ingénieur réseau principal pour rejoindre son équipe travaillant sur Cyberpunk 2, le prochain jeu Cyberpunk 2077 principal », a indiqué l'entreprise en décrivant le poste. « En tant qu'ingénieur réseau principal, vous et votre équipe jouerez un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre de l'architecture réseau et des systèmes en ligne. Vous dirigerez et gérerez une équipe d'ingénieurs talentueux, travaillant en collaboration pour garantir des systèmes en ligne fluides et robustes. »



Si le développement de Cyberpunk 2 est un secret de polichinelle, CD Projekt RED a lui-même précisé que le jeu ne s'appellerait pas nécessairement ainsi. Le responsable des relations publiques, Ola Sondej, a expliqué que ce nom visait à indiquer qu'il s'agirait d'un nouvel opus de la franchise. Pour plus de contexte, la suite est appelée en interne Projet Orion.

Quant à ce que l'on peut attendre du jeu à sa sortie, Magda Zych, scénariste et coordinatrice principale chez CD Projekt RED, a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'action se déroule à Night City. Elle a précisé que ce type d'histoire pourrait se dérouler n'importe où, ses thèmes anticapitalistes étant assez universels.

Source : https://gamingbolt.com/cyberpunk-2-job-listing-indicates-multiplayer-features-are-in-development/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    ravyxxs
    posted the 09/19/2025 at 04:03 PM by link49
    comments (4)
    vyse posted the 09/19/2025 at 04:33 PM
    Ça été confirmé par l'auteur du jeu de plateau que ce sera a Chicago ;
    D'ailleurs le Multi a été annulé a contre cœur pour le premier logique que pour le second il le replanifie
    solarr posted the 09/19/2025 at 04:46 PM
    L'un des rares jeux et rare éditeur dont l'aspect multi ne me rebute pas.
    51love posted the 09/19/2025 at 05:02 PM
    Mouais..
    roivas posted the 09/19/2025 at 05:07 PM
    C'est pas ce que j'attends de la suite perso ^^;
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo