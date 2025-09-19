Une nouvelle offre d'emploi pour le poste d'ingénieur réseau principal chez CD Projekt RED indique que la suite en cours de développement de Cyberpunk 2077 pourrait inclure des fonctionnalités multijoueur. L'offre fait directement référence à Cyberpunk 2, et la description du poste précise que le/la titulaire du poste sera en charge de la conception et de la mise en œuvre des systèmes en ligne du titre.
« CD Projekt RED recherche actuellement un ingénieur réseau principal pour rejoindre son équipe travaillant sur Cyberpunk 2, le prochain jeu Cyberpunk 2077 principal », a indiqué l'entreprise en décrivant le poste. « En tant qu'ingénieur réseau principal, vous et votre équipe jouerez un rôle essentiel dans la conception et la mise en œuvre de l'architecture réseau et des systèmes en ligne. Vous dirigerez et gérerez une équipe d'ingénieurs talentueux, travaillant en collaboration pour garantir des systèmes en ligne fluides et robustes. »
Si le développement de Cyberpunk 2 est un secret de polichinelle, CD Projekt RED a lui-même précisé que le jeu ne s'appellerait pas nécessairement ainsi. Le responsable des relations publiques, Ola Sondej, a expliqué que ce nom visait à indiquer qu'il s'agirait d'un nouvel opus de la franchise. Pour plus de contexte, la suite est appelée en interne Projet Orion.
Quant à ce que l'on peut attendre du jeu à sa sortie, Magda Zych, scénariste et coordinatrice principale chez CD Projekt RED, a précisé qu'il n'était pas nécessaire que l'action se déroule à Night City. Elle a précisé que ce type d'histoire pourrait se dérouler n'importe où, ses thèmes anticapitalistes étant assez universels.
D'ailleurs le Multi a été annulé a contre cœur pour le premier logique que pour le second il le replanifie