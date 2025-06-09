Digital Foundry affirme que Star Wars Outlaws sur Switch 2 est un portage extraordinaire !
« Le ray-tracing (même en mode portable), et les Deep Learning Super Sampling, souvent imperceptibles, par rapport à la Series S, sont de bonne facture. Une sortie remarquable ! »
Enfin, Rob Bantin, architecte audio du moteur Snowdrop d'Ubisoft, s'est récemment exprimé sur la situation sur les réseaux sociaux du format du titre. Dans un message, Bantin a souligné que « le moteur s'appuie fortement sur le streaming sur disque pour ses environnements en monde ouvert, et les cartes de la Switch 2 n'offraient pas les performances requises pour cet objectif de qualité ».
Source : https://www.youtube.com/watch?v=XlKCBGzrB1I/
Je sens que je ne vais acheter que des jeux nintendo moi.
Encore un article sur la partie technique de ce jeu ?
Un piètre résumé de la review de digital foundry a deja été fait hier en fin de journée , pas besoin d'un second encore moins rédigé...
cyr c'est à dire qu'il n'est pas aveugle, il voit ce qui se passe dans la défilante des blogs. Peut-être qu'il en cherchait aussi un avec une vraie plus-value, qui a sauté avec les ajouts, va savoir...
..je sais très bien les raison
Ça rigoler bien de la potentiel tronche du jeux d'une certaine communauté.
Vu que c'est pas le cas, et donc il y a pas matière a rigoler, faut surtout pas souligner l'effort de se portage qui tourne sur une machine ridiculement minuscule comparer a l'énorme ps5 ou la tour de la xbox série X.....
J'ai déjà vu des scènes de cul moins sucer que toi
hypermario Un article, pas besoin de plusieurs sur le même sujet. Difficile de comprendre?
iglooo Je me demande bien quoi alors
ah lala... notre esprit collectionneur, nous, frenchie.
Non utilisé c'est plus neuf...
Quand tu achètes une voiture neuf à peine tu roules 30s qu'elle est plus neuf
Tu vois bien que ça n'a pas de sens...