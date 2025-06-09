Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Star Wars Outlaws
0
Likers
name : Star Wars Outlaws
platform : Switch 2
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
link49
471
Likes
Likers
link49
link49 > blog
[Digital Foundry] Remarquable travail sur Star Wars Outlaws Switch 2
Digital Foundry affirme que Star Wars Outlaws sur Switch 2 est un portage extraordinaire !



« Le ray-tracing (même en mode portable), et les Deep Learning Super Sampling, souvent imperceptibles, par rapport à la Series S, sont de bonne facture. Une sortie remarquable ! »



Enfin, Rob Bantin, architecte audio du moteur Snowdrop d'Ubisoft, s'est récemment exprimé sur la situation sur les réseaux sociaux du format du titre. Dans un message, Bantin a souligné que « le moteur s'appuie fortement sur le streaming sur disque pour ses environnements en monde ouvert, et les cartes de la Switch 2 n'offraient pas les performances requises pour cet objectif de qualité ».

Source : https://www.youtube.com/watch?v=XlKCBGzrB1I/
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/06/2025 at 06:07 AM by link49
    comments (26)
    zboubi480 posted the 09/06/2025 at 07:08 AM
    Ah....Ubisoft a besoin de vendre sa daube. Tout le monde parle de la technique mais le jeu reste toujours aussi moyen......
    ouroboros4 posted the 09/06/2025 at 07:14 AM
    Encore un article ?
    alucardk posted the 09/06/2025 at 07:28 AM
    pas de vraie cartouche = no buy.
    Je sens que je ne vais acheter que des jeux nintendo moi.
    ratchet posted the 09/06/2025 at 08:58 AM
    On va réellement ce taper tout les jeux. Bordel.
    bennj posted the 09/06/2025 at 09:18 AM
    ratchet en français ?
    richterbelmont posted the 09/06/2025 at 10:12 AM
    Sérieux ?
    Encore un article sur la partie technique de ce jeu ?
    Un piètre résumé de la review de digital foundry a deja été fait hier en fin de journée , pas besoin d'un second encore moins rédigé...
    cyr posted the 09/06/2025 at 11:00 AM
    ouroboros4 pourquoi tu viens? Il est pas possible de passer ton chemin?
    hypermario posted the 09/06/2025 at 11:07 AM
    ouroboros4 Dure a comprendre qu'a la sortie d'une console, un site de jeux video fasse des articles dessus ? IQ
    iglooo posted the 09/06/2025 at 11:11 AM
    ouroboros4 ratchet
    cyr c'est à dire qu'il n'est pas aveugle, il voit ce qui se passe dans la défilante des blogs. Peut-être qu'il en cherchait aussi un avec une vraie plus-value, qui a sauté avec les ajouts, va savoir...
    cyr posted the 09/06/2025 at 11:28 AM
    iglooo ouiiiii mais non
    ..je sais très bien les raison
    cyr posted the 09/06/2025 at 11:34 AM
    iglooo surtout qu'il suffit de se souvenir lors de l'annonce de staw wars outlaw qui a dit quoi.

    Ça rigoler bien de la potentiel tronche du jeux d'une certaine communauté.

    Vu que c'est pas le cas, et donc il y a pas matière a rigoler, faut surtout pas souligner l'effort de se portage qui tourne sur une machine ridiculement minuscule comparer a l'énorme ps5 ou la tour de la xbox série X.....
    iglooo posted the 09/06/2025 at 12:07 PM
    cyr il ne rigole pas du portage
    cyr posted the 09/06/2025 at 12:20 PM
    iglooo t'inquiète je sais qui a fait le topic, et donc ce qui en suit. Mais a un moment il faut arrêter.....puis bon en ce moment, enfin depuis 5 ans c'est extrêmement calme niveau info, news etc.....
    geralttw posted the 09/06/2025 at 01:38 PM
    cyr Non c’est au delà de ces forces, il est obligé de venir mettre un peu de sel dans sa vie
    cyr posted the 09/06/2025 at 01:49 PM
    geralttw je parle du membre qui a poster en deuxième position, pas celui qui a créé le topic
    serve posted the 09/06/2025 at 03:08 PM
    hypermario

    J'ai déjà vu des scènes de cul moins sucer que toi
    solarr posted the 09/06/2025 at 03:33 PM
    Bon, j'ai mis Switch 1 & 2 neuve, en vente : on verra celle qui partira la première. Je garderai l'une des 2.
    ouroboros4 posted the 09/06/2025 at 03:37 PM
    cyr dit-il le gars qui vient donner son avis, même merdique sur les news de tout le monde

    hypermario Un article, pas besoin de plusieurs sur le même sujet. Difficile de comprendre?

    iglooo Je me demande bien quoi alors
    cyr posted the 09/06/2025 at 03:40 PM
    ouroboros4 touché
    cyr posted the 09/06/2025 at 03:42 PM
    solarr tu a pas utiliser ta switch2 ? Elle a pas bougé de sont carton?
    lopatin posted the 09/06/2025 at 04:25 PM
    Ça me faisait de l'œil mais maintenant avec les bonnes performances je vais me le prendre.
    solarr posted the 09/06/2025 at 08:27 PM
    cyr si juste 2 jours pour CP2077 : très convaincant par ailleurs.
    cyr posted the 09/06/2025 at 08:38 PM
    solarr elle est plus neuve dans ce cas.
    solarr posted the 09/07/2025 at 03:47 AM
    cyr ah bon ? Ouvert et jouer 10 minutes, c'est plus neuf. lol.

    ah lala... notre esprit collectionneur, nous, frenchie.
    serve posted the 09/07/2025 at 10:41 AM
    solarr

    Non utilisé c'est plus neuf...

    Quand tu achètes une voiture neuf à peine tu roules 30s qu'elle est plus neuf
    solarr posted the 09/08/2025 at 06:43 PM
    serve le nombre de personnes qui vont tester une voiture avant d'acheter, elle n'est plus neuve ?

    Tu vois bien que ça n'a pas de sens...
