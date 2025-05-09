Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[News] FF VII Remake Part 3 et Kingdom Hearts IV progressent à merveille
Le développement du troisième et dernier opus de la série Final Fantasy VII Remake et de Kingdom Hearts IV « avance à merveille », a déclaré le directeur créatif Tetsuya Nomura lors de la diffusion du 2e anniversaire de Final Fantasy VII: Ever Crisis aujourd'hui.



« En lisant les commentaires, je vois des gens poser régulièrement des questions sur le troisième opus de la série [Final Fantasy VII] Remake », a déclaré Nomura. « Apparemment, [le co-réalisateur Motomu] Toriyama a mentionné dans une interview qu'un jeu pourrait sortir aux alentours du deuxième anniversaire [de Final Fantasy VII: Ever Crisis]. C'est probablement de là que viennent ces attentes. Tout avance très bien. Je ne peux pas vraiment en dire plus ; si je disais soudainement : “En fait…”, tout le monde serait vraiment surpris ! (Rires.)



« Donc oui, tout avance très bien, et la date de sortie est déjà fixée. Nous avançons conformément à ce calendrier pour le moment, alors soyez rassurés et patients. » « Cela a également été évoqué dans les commentaires, mais Kingdom Hearts IV progresse également comme prévu, alors attendez-le avec impatience.»



Le titre officiel, les plateformes et la date de sortie du troisième opus de la série Final Fantasy VII Remake n'ont pas encore été annoncés. Kingdom Hearts IV, annoncé en avril 2022, a partagé de nouvelles captures d'écran en mai. Les plateformes et la date de sortie restent également à déterminer.

Source : https://www.gematsu.com/2025/09/final-fantasy-vii-remake-part-three-and-kingdom-hearts-iv-development-progressing-smoothly-tetsuya-nomura-confirms/
    junaldinho
    posted the 09/05/2025 at 05:35 PM by link49
    comments (29)
    darkxehanort94 posted the 09/05/2025 at 05:41 PM
    T'est assez naif pour croire Nomura ?
    link49 posted the 09/05/2025 at 05:42 PM
    darkxehanort94 Non, je pense qu'on y jouera en 2027, au moins pour KH4.
    darkxehanort94 posted the 09/05/2025 at 05:43 PM
    link49 2028.

    Et je suis méga DEG pour Missing-Link
    link49 posted the 09/05/2025 at 05:44 PM
    darkxehanort94 S'il est pas repoussé...
    wickette posted the 09/05/2025 at 05:44 PM
    Si Nomura nous dit que ça avance bien alors je pense 2032 pour KH4 mais on aura 3 spin-off entretemps qui seront indispensables pour comprendre l'histoire
    jenicris posted the 09/05/2025 at 05:44 PM
    link49 part 3 sortira sûrement avant
    link49 posted the 09/05/2025 at 05:46 PM
    jenicris Oui, pour FF7-3, je pense qu'on l'aura en fin d'année prochaine.
    fyrefly posted the 09/05/2025 at 05:47 PM
    vivement en tout cas !

    Surtout Kingdom hearts !
    magneto860 posted the 09/05/2025 at 05:49 PM
    Je continue de penser que ce seront des jeux PS6.
    elenaa posted the 09/05/2025 at 05:54 PM
    Je doute toujours des paroles de Nomura, on connait le personnage depuis le temps, ce qui est sûr c'est que KH4 a été annoncé beaucoup trop tôt comme d'hab.
    link49 posted the 09/05/2025 at 05:55 PM
    jenicris Ca me parait short quand même, car on a rien vu, mais j'espère...
    asakk posted the 09/05/2025 at 05:56 PM
    darkxehanort94 haha mais tellement, Nomura le gros mlytho comme dhab
    jenicris posted the 09/05/2025 at 05:57 PM
    link49 printemps 2027

    L'année prochaine aucune chance
    rendan posted the 09/05/2025 at 05:57 PM
    Ça avance à merveille mais loool rendez-vous en 2040 mdrrr..
    jenicris posted the 09/05/2025 at 05:58 PM
    magneto860 au mieux cross gen
    Y aura aucun jeu full PS6 avant des années, et surtout pour les tiers.
    D'ailleurs Kitase a déjà officialisé la version PS5
    yanssou posted the 09/05/2025 at 06:00 PM
    Si kh 3 est sortit en janvier 2019 avec une annonce en 2013 , kh 4 sera pour au moins 2027.
    link49 posted the 09/05/2025 at 06:02 PM
    jenicris 2027 alors pour FF7-3 et 2028 pour KH4.
    jenicris posted the 09/05/2025 at 06:04 PM
    link49 peu être mais KH4 aucune idée perso

    Le seul truc de sur c'est qu'il sera sur la gen actuelle. Au pire cross gen
    narustorm posted the 09/05/2025 at 06:35 PM
    Vraiment hâte d'avoir FF 7 parti 3, les 2 premières sont génial
    natedrake posted the 09/05/2025 at 06:54 PM
    Hâte que KH IV se montre à nouveau. Peut-être au TGS...
    kurosu posted the 09/05/2025 at 07:56 PM
    Je referai la compli remastered sur PS6, tellement hâte
    anakaris posted the 09/05/2025 at 08:47 PM
    Je reviens ici après 3 ans d'absence et j'ai l'impression d'être encore bloqué en 2015
    keiku posted the 09/06/2025 at 04:07 AM
    progressing smoothly ca veut dire progresse doucement

    Toriyama a mentionné dans une interview qu'un jeu pourrait sortir aux alentours du deuxième anniversaire [de Final Fantasy VII: Ever Crisis].

    il dit exactement que quelque chose (something) pourrait sortir, il ne fait pas mention d'un jeu, ca peut être par exemple un trailer
    link49 posted the 09/06/2025 at 06:10 AM
    jenicris Possible en effet pour KH4, qui devrait sortir donc sur Ps5/Ps6/PC/Xbox Series et Xbox Two.
    cort posted the 09/06/2025 at 04:30 PM
    Final Fantasy VII part 3 devrait s'appeler Reunion, pour moi c'est evident.
    magneto860 posted the 09/07/2025 at 04:36 PM
    cort Réunion c'est le nom du prequel (Crisis Core Réunion, un super jeu).
    magneto860 posted the 09/07/2025 at 04:38 PM
    jenicris Ces licences vont nous faire attendre encore pas mal (on a l'habitude) et elles sont taillées pour faire vendre des Ps6.

    On verra.
    ouken posted the 09/07/2025 at 04:50 PM
    2 vomis dénaturé
    jenicris posted the 09/07/2025 at 06:03 PM
    magneto860 c'est pas dans l'intérêt d'un tiers de faire vendre des consoles. Mais plus de le sortir sur le plus de plate-forme possible.

    Mais comme tu dis on verra
