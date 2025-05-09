Le développement du troisième et dernier opus de la série Final Fantasy VII Remake et de Kingdom Hearts IV « avance à merveille », a déclaré le directeur créatif Tetsuya Nomura lors de la diffusion du 2e anniversaire de Final Fantasy VII: Ever Crisis aujourd'hui.
« En lisant les commentaires, je vois des gens poser régulièrement des questions sur le troisième opus de la série [Final Fantasy VII] Remake », a déclaré Nomura. « Apparemment, [le co-réalisateur Motomu] Toriyama a mentionné dans une interview qu'un jeu pourrait sortir aux alentours du deuxième anniversaire [de Final Fantasy VII: Ever Crisis]. C'est probablement de là que viennent ces attentes. Tout avance très bien. Je ne peux pas vraiment en dire plus ; si je disais soudainement : “En fait…”, tout le monde serait vraiment surpris ! (Rires.)
« Donc oui, tout avance très bien, et la date de sortie est déjà fixée. Nous avançons conformément à ce calendrier pour le moment, alors soyez rassurés et patients. » « Cela a également été évoqué dans les commentaires, mais Kingdom Hearts IV progresse également comme prévu, alors attendez-le avec impatience.»
Le titre officiel, les plateformes et la date de sortie du troisième opus de la série Final Fantasy VII Remake n'ont pas encore été annoncés. Kingdom Hearts IV, annoncé en avril 2022, a partagé de nouvelles captures d'écran en mai. Les plateformes et la date de sortie restent également à déterminer.
posted the 09/05/2025 at 05:35 PM by link49
Et je suis méga DEG pour Missing-Link
Surtout Kingdom hearts !
L'année prochaine aucune chance
Y aura aucun jeu full PS6 avant des années, et surtout pour les tiers.
D'ailleurs Kitase a déjà officialisé la version PS5
Le seul truc de sur c'est qu'il sera sur la gen actuelle. Au pire cross gen
Toriyama a mentionné dans une interview qu'un jeu pourrait sortir aux alentours du deuxième anniversaire [de Final Fantasy VII: Ever Crisis].
il dit exactement que quelque chose (something) pourrait sortir, il ne fait pas mention d'un jeu, ca peut être par exemple un trailer
On verra.
Mais comme tu dis on verra