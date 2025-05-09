Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[News] NBA 2K26 : Premier Aperçu de la version Switch 2
Il s'agit du premier jeu de basket-ball sur la nouvelle console de 2K et Visual Concepts.



Il avait été annoncé précédemment qu'il s'agissait de la version Gen 9, ce qui signifie que la Nintendo Switch 2 bénéficie de toutes les fonctionnalités de ses homologues PS5 et Xbox Series.





On remarque d'emblée que le gameplay est limité à 30 images par seconde. Si vous espériez 60 fps, vous serez peut-être un peu déçu.



Il semble également qu'il manque la physique des vêtements.

Source : https://nintendoeverything.com/first-look-at-nba-2k26-on-nintendo-switch-2//
    rocan posted the 09/05/2025 at 01:13 PM
    Ils n'ont fait aucun effort.
    elicetheworld posted the 09/05/2025 at 01:14 PM
    Putain de gkc de merde .le jeu a l'air excellent je pourrais même favoriser cete version au version current gen...mais GKC quoi
    yogfei posted the 09/05/2025 at 02:17 PM
    elicetheworld Pour un jeu de sport on s'en fou un peu non ? De toute facon tu le revends pour acheter le nouveau, je comprends que pour des RPG Jap pour les collectionneurs ca fait chier les GKC mais pour un jeu de sport je vois pas le souci...
    elicetheworld posted the 09/05/2025 at 02:34 PM
    yogfei non je m'en fous pas moi... quelle que soit le type de jeu GKC trop rédhibitoire
    yogfei posted the 09/06/2025 at 07:14 AM
    elicetheworld Pour quelles raisons du coup ?
    olex posted the 09/06/2025 at 01:59 PM
    Porté par Shiver je suppose ? Du coup, cela expliquerait certaines choses.
