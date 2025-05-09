Il s'agit du premier jeu de basket-ball sur la nouvelle console de 2K et Visual Concepts.
Il avait été annoncé précédemment qu'il s'agissait de la version Gen 9, ce qui signifie que la Nintendo Switch 2 bénéficie de toutes les fonctionnalités de ses homologues PS5 et Xbox Series.
On remarque d'emblée que le gameplay est limité à 30 images par seconde. Si vous espériez 60 fps, vous serez peut-être un peu déçu.
Il semble également qu'il manque la physique des vêtements.
Source : https://nintendoeverything.com/first-look-at-nba-2k26-on-nintendo-switch-2//
tags :
posted the 09/05/2025 at 01:06 PM by link49