Bonjour,

je pense que nous avons atteint la limite du gaming. Que ce soit par la proposition artistique mais aussi par le gameplay et le coté artistique. Tout a été fait et l'humain ne peut pas aller plus loin. Tolkien a créer un art qui est encore aujourd'hui pompé de partout (BG3, diablo, elden ring ect...) Zelda a atteint la limite du gameplay. Quand aux coté artistique je pense qu'on a rien vue d'innovant depuis les anciens FF ou pire shadow of the collosuss. ca tourne en rond, c'est nul, c'est moche, ça raconte rien d'interessant..bref je rejoins fumutso ueada sur ce point.

Ce n'est pas non plus grave, il y a d'autres arts qui sont là (la lecture divers et variée)



Seul les ados vont vraiment trouvés leur comptes avec les fortnite, les jeux de samurai copié collé , les soul like qui sortent tous les mois.



adieu le gaming, et merci quand même.