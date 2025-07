Août commencera dès demain et de nombreux nouveaux jeux arrivent sur Switch et Switch 2.Nintendo a une fois de plus préparé sa sélection de jeux phares, mettant en lumière certaines des titres que les joueurs pourront découvrir le mois prochain. Parmi eux, le retour de titres comme Kirby et le Pays Oublié, ressortie du jeu Switch, et la nouvelle expérience multijoueur en ligne Drag x Drive. Voici le récapitulatif complet :Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 – 05/08/2025GRADIUS ORIGINS – 07/08/2025EA SPORTS Madden NFL 26 – 14/08/2025Drag x Drive – 14/08/2025STORY OF SEASONS: Grand Bazaar – 27/08/2025Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World – 28/08/2025SHINOBI: Art of Vengeance – 29/08/2025Un mois assez calme donc.Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/07/nintendo-highlights-multiple-switch-2-and-switch-games-launching-in-august-2025/