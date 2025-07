Nintendo of Japan vient de partager de nouvelles publicités pour le jeu Nintendo Switch 2 Welcome Tour.Chaque spot de 30 secondes présente différents aspects et mini-jeux du jeu de lancement numérique.S'il est compréhensible que les joueurs souhaitent se lancer dans la course avec la Nintendo Switch 2, ils peuvent également explorer les nombreuses fonctionnalités et détails de la nouvelle console. Avec la Nintendo Switch 2 Welcome Tour, les joueurs peuvent accéder à une exposition virtuelle et découvrir ce qui fait de la Nintendo Switch 2 une expérience de jeu unique.Grâce à des démonstrations techniques, des mini-jeux et d'autres interactions, les joueurs découvriront la nouvelle console sous tous ses angles, comme ils ne l'auraient peut-être jamais connue auparavant.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50888-nintendo-shares-four-switch-2-welcome-tour-japanese-commercials/