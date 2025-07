Nintendo promet de ne jamais se reposer sur ses lauriers et de continuer à nous réserver des surprises.Lors de sa 85e assemblée générale annuelle des actionnaires, Nintendo a été saluée pour la bonne performance de l'entreprise, qui a propulsé son action vers de nouveaux sommets.Ces commentaires ont été suivis d'une question sur la manière dont Nintendo compte tirer parti de la situation actuelle. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a expliqué la culture et les priorités de l'entreprise.Vous pouvez lire la déclaration de Furukawa ci-dessus.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50376-nintendo-promises-to-never-rest-on-their-laurels-and-will-continue-delivering/

posted the 07/03/2025 at 04:22 PM