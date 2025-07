À deux semaines de son lancement, Nintendo fait monter l'engouement pour Donkey Kong Bananza.Pour tout savoir sur Bananza, rendez-vous sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo Japon. Ils viennent de partager une nouvelle bande-annonce de présentation de Donkey Kong Bananza, que vous pouvez consulter ci-dessus.D'une durée de huit minutes, cette vidéo est la vidéo de gameplay la plus officielle que nous ayons vue depuis le Donkey Kong Bananza Direct. Si vous n'avez pas suivi, ou si vous souhaitez un autre récapitulatif, elle vous présentera les principaux aspects du jeu, notamment Pauline, la rupture de terrain, les transformations, les arbres de compétences, et bien plus encore. La narration est entièrement en japonais, mais vous devriez pouvoir apprécier cet aperçu du jeu même si ce n'est pas votre langue maternelle.Le jeu Donkey Kong Bananza débute sur l'Île du Lingot, où la découverte du siècle vient d'être faite dans ses profondeurs caverneuses : des bananes dorées ! Une excellente nouvelle pour Donkey Kong, célèbre fan de bananes, qui était justement là pour cette incroyable découverte. Cependant, juste avant que DK puisse savourer ses délices dorés, une tempête le propulse dans les profondeurs de la planète. Là, il rencontre une mystérieuse nouvelle alliée, Odd Rock, qui s'avère être une jeune chanteuse talentueuse nommée Pauline ! Ensemble, ils explorent le vaste monde souterrain en fracassant, en sautant et en chantant. Une aventure palpitante à jouer en solo ou en coopération avec un ami, Donkey Kong Bananza vous offre de nouvelles façons de vous lâcher et de libérer le Kong qui sommeille en vous !Source : https://www.gematsu.com/2025/07/donkey-kong-bananza-overview-trailer