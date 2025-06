Bon, j'me livrais à un excercice de pensée :Pour la première fois j'ai du mal à me projeter. Une PS6 à 100 Tflops puissante comme une RTX 5070 vendue 699 € avec du PSSR bourré à l'IA et un processeur Ryzen AI ? Ok, avec des jeux visant toujours 60 fps et en 4K et une sortie dans 4 ans (ainsi que du 120 fps de façon plus répandue). Et 1To d'espace disque vu que la mémoire flash, ça reste cher. Ca sera toujours 4 fois plus que la Switch 2, qui continuera son bonhomme de chemin (avec un peu de chance, à 469 € sans augmentation de prix ?)Je me dis que les avantages listés pourrait être de jouer à ses jeux PS5 en 120 fps (sigh) et ce n'est pas du tout ce que moi je recherche dans le jeu vidéo sur console... Alors c'est fun Horizon Forbidden West en 120 fps mais bon en soit, j'trouve pas vraiment que ça apporte grand chose.Quand je vois les graphismes sur RTX 5090 (ouais le top of the top), j'me dis quand même qu'on est pas si éloigné d'une PS5 ou PS5 pro sur un Clair Obscur par exemple, sur une plateforme (PS6) qui risque de couter un bras (j'pars du principe qu'elle serait moins chère qu'une PS5 Pro, mais en vrai j'y crois même pas, j'me dis que réalistement elle coutera le prix d'une PS5 Pro donc 800 Balles... Déjà qu'ici ça rale sur des Switch à 470 balles, qu'est-ce que ça va être...) pour avoir quelque chose qui ressemble tellement à ce qu'on a déjà actuellement... Je ne sais pas si le grand public va suivre en masse cette fois-ci, surtout si le crossgen pointe encore le bout de son nez pendant quoi... 4 ans ? 5 ans ? Plus encore ?J'sais pas pourquoi, j'ai la mauvaise sensation de voir se profiler la pire crise que le jeu vidéo risque de connaitre… (Même si j'vois bien Nintendo sortir son épingle du jeu car pas dans la course à la puissance, et Microsoft aussi puisqu'ils vendent leurs jeux partout et n'auront probablement zéro exclues sur la future Xbox avec en plus du full crossgen et cross platforme sur leurs jeux...) Je me demande même si ce n'est pas pour cela que Microsoft devient éditeur tier : Quelque part, ce n'est plus leur problème de développer le futur marché du jeu vidéo, au pire ils retomberont sur leurs racine : Le jeu sur PC. C'est peut être ça, finalement, la solution ultime et finale pour les jeux vidéo...Comment vous voyez l'avenir dans les 4, 5 ans à venir vous ?