Nouveau Duel de la semaine, pourquoi Mario Odyssey ? Et bien tout simplement parce que c'est le dernier Mario 3D a être sorti, et à Astro Bot car on dit de lui que c'est le Mario 3D de Sony ? Je suis impatient de voir qui va gagner entre les 2 !Je vais pas redire à chaque fois les règles parce que j'ai la flemme mais en gros pas de troll, 1 seul vote et pas de débat pour le moment dans les commentaires, attendez le résultat pour cela.