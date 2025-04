...devrait pouvoir sortir à 449 $ finalement aux USA, bonne nouvelle, puisque tous les autres pays se retrouvent avec une taxe de 10% seulement durant les 90 prochains jours. RIP l'iPhone fabriqué en Chine et ses 125% de taxes (bon après, Apple peut tanker, mais la gueule du cours boursier...).

Like

Who likes this ?

posted the 04/09/2025 at 06:07 PM by suzukube