Taille : Environ 11,4 cm (4,5 po) de hauteur, 27,2 cm (10,7 po) de largeur et 1,4 cm (0,55 po) d’épaisseur (manettes Joy-Con™ attachées). L’épaisseur maximale du bout du levier jusqu'au bout du bouton ZL/ZR est de 3 cm (1,2 po).Poids : Environ 0,4 kg (0,88 lb) (Environ 0.53 kg (1,18 lbs) avec les manettes Joy-Con 2 attachées)Ecran : Écran tactile capacitif / Écran LCD de 7,9 po à large gamme de couleurs / 1920x1080 pixels / HDR10 compatible /Jusqu’à 120 Hz de fréquence de rafraîchissement variable (VRR)CPU/GPU : Processeur personnalisé créé par NVIDIA.Stockage : 256 Go (UFS)Fonctionnalités de communication : Réseau sans fil (Wi-Fi 6) / Bluetooth / En mode téléviseur, la console Nintendo Switch 2 peut être connectée en utilisant un adaptateur LAN par câble.Sortie vidéo : Sortie via le connecteur HDMI en mode téléviseur / Résolution maximale de 3840x2160 (4K) à 60 images par seconde (mode téléviseur) / Compatible avec 120 images par seconde lorsque les résolutions 1920x1080/2560x1440 sont sélectionnées / HDR10 compatible / Résolution maximale de 1920x1080 en mode sur table et mode portable, en fonction de la résolution de l’écranSortie audio : Compatible avec une sortie linéaire PCM à 5.1 canaux / Sortie via le connecteur HDMI en mode téléviseur / L’effet de son ambiophonique peut être appliqué lorsqu’un casque audio ou le haut-parleur intégré est utilisé (une mise à jour logicielle est requise pour obtenir l’effet de son ambiophonique en utilisant les haut-parleurs intégrés).Haut-parleurs : Stéréo / La structure indépendante offre une qualité de son claire et naturelle.Micro : Microphone intégré (mono) / L’annulation du bruit, l’annulation des échos et le contrôle de gain automatique permettent une expérience de chat vocal plus confortable.Ports USB-C : Deux ports USB-C / Le port en dessous est utilisé pour charger la console Nintendo Switch 2 et se brancher à la station d’accueil. Le port au-dessus est utilisé pour brancher des accessoires ou pour charger la console.Prise audio : Mini prise stéréo 3,5 mm 4-pole (standard CTIA) / Remarque : Nintendo ne peut garantir la fonctionnalité de tous les produits.Fente pour carte de jeu : Les cartes de jeu Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch peuvent y être insérées.Fente pour carte microSD Express : Uniquement compatible avec les cartes microSD Express (jusqu’à 2 To) / Pour utiliser les cartes microSD Express, une connexion Internet et une mise à jour logicielle sont requises. / Les cartes microSD qui ne sont pas compatibles avec microSD Express ne peuvent être utilisées que pour copier les captures d’écran et les vidéos de la console Nintendo Switch.Détecteur : Accéléromètre, gyroscope et détecteur souris situés dans les manettes Joy-Con 2 / Capteur de luminosité situé dans la consoleEnvironnement d'exploitation : 5 à 35 degrés Celsius / 20 à 80 % d'humiditéBatterie interne : Batterie au lithium-ion / 5220 mAhAutonomie de la batterie : Environ 2 à 6,5 heures / Il s’agit d’estimations approximatives. L’autonomie de la batterie dépend des jeux auxquels vous jouez.Temps de recharge : Environ 3 heures / Lorsque la console est en mode repos.