PC 85PS5 80100 GamingTrend100 Screenrant95 PS Universe90 Hey Poor Players90 WccfTech85 JVC85 Voxel80 Eurogamer Germany80 VG24780 PCGamer80 PSX Brazil70 GamingBolt70 IGN Spain70 Hardcore Gamer60 PushSquareComme on pouvait s'en douter des décors peu variés, mais gameplay au top.PS: Exserv n'aime pas.

Like

Who likes this ?

posted the 03/24/2025 at 03:37 PM by guiguif