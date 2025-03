Malasombra est un nouveau jeu d'action/aventure sur NES dont le Kickstarter s'est lancé hier et qui a deja triplé son objectif initial qui etait de 10 000 euros.Le jeu est deja bientôt fini et devrait sortir en Aout prochain.

posted the 03/18/2025 at 12:29 PM by guiguif