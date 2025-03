Sony Interactive Entertainment a créé Dark Outlaw Games, un nouveau studio dirigé par Jason Blundell, producteur sur Call of Duty: Black Ops, directeur de la conception des campagnes sur Call of Duty: Black Ops II, directeur du jeu pour les modes Campagne et Zombies de Call of Duty: Black Ops III, et réalisateur et producteur pour les modes Carrière et Zombies de Call of Duty: Black Ops IIII.Pour rappel, Jason Blundell avait ouvert Deviation qui etait censé travaillé sur un jeu a service pour Sony, avant que ce dernier ne soit annulé (comme les 3/4 des jeux service de Sony).« J’ai eu l’incroyable opportunité de créer un nouveau studio au sein des PlayStation Studios pour Sony. Le studio s’appelle Dark Outlaw. Dark Outlaw Games travaille donc dans l’ombre depuis un moment, et dès qu’on aura quelque chose à dire, on se manifestera […] Et c’est un véritable privilège de pouvoir le faire avec Sony, nouveau studio propriétaire. Vous savez, Sony ne crée pas systématiquement de studios propriétaires. C’est donc une leçon d’humilité, c’est vraiment agréable. Je suis vraiment ravi. »Est-ce que ce nouveau studio va reprendre là ou le précedent a échoué ou est-ce qu'on part pour un FPS classique, l'avenir le dira.