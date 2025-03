Dotemu et Guard Crush Games qui ont co-developpé Street of Rage 4 avec LizardCube, annonce un nouveau BTA en 2D en collaboration avec Supamonks.Absolum combine la maîtrise de Dotemu et Guard Crush en matière de beat 'em up avec les meilleurs graphismes et animations de Supamonks. Avec son action rapide et sa rejouabilité infinie, Absolum vous mettra au défi avec de multiples chemins à explorer et des rencontres imprévisibles pour une nouvelle expérience à chaque fois que vous jouez.Menez l'insurrection contre le régime d'Azra en tant que héros solitaire, ou faites équipe avec un ami sur votre canapé ou en coop. Combinez vos pouvoirs élémentaires et synchronisez vos attaques pour faire d'incroyables combos !Chaque étape de votre odyssée sera accompagnée d'une magnifique bande-son du compositeur Gareth Coker (Ori, Halo Infinite, Prince of Persia), avec des collaborations de Yuka Kitamura (Dark Souls, Elden Ring), Mick Gordon (DOOM Eternal, Atomic Heart), et bien d'autres encore !