Jeux Vidéo

Microsoft a finalement remporté la guerre des consoles, mais pas de la manière dont on l'attendait. Après des années de confrontation avec Sony, c'est en devenant un éditeur multi-plateforme que Microsoft a réussi à sauver cette génération morose. Grâce aux sorties de jeux Bethesda et potentiellement Activision sur PlayStation, les joueurs PS5 peuvent encore espérer du contenu frais, là où Sony peine à proposer de nouvelles expériences.Car du côté de PlayStation, mis à part Astro Bot, fraîchement sorti, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. D'ici à ce que le prochain Naughty Dog sorte, Wolverine qui semble encore loin et Ghost of Yotei en chantier, la PS5 pourrait bien voir sa fin de cycle avant même que ces titres n'arrivent. À ce rythme, autant attendre leurs versions remasterisées sur PS6.Attention, il ne s'agit pas de dire que Sony va mal financièrement. Avec le parc immense de PS5 installées, ils continuent de s'engraisser via les royalties sur les jeux tiers. Mais pour les joueurs, la situation est différente : PlayStation ne sort plus d'exclusivités marquantes, et leur changement de stratégie n'aide pas.Pendant ce temps, Microsoft a changé de stratégie. Après l'échec des Xbox Series à rivaliser avec la PS5, ils ont pris un virage décisif en publiant leurs jeux sur PlayStation 5, et surement sur la Switch 2. Grâce à Bethesda et peut-être bientôt Activision (si ce dernier se décide à sortir autre chose que Call of Duty), Microsoft est devenu un acteur majeur du jeu vidéo… mais en tant qu'éditeur multi-plateforme. En sortant des jeux comme Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, bientôt Doom : The Dark Ages, Indiana Jones et le cercle ancien, Forza Horizon 5 sur PS5 (et Halo ou Gears of War, comme les bruits de couloirs le laissent entendre...), ils permettent aux joueurs de profiter d'expériences de qualité, indépendamment du support. Sans ce choix stratégique, cette génération aurait été bien morne en termes de nouveautés.. Non pas parce que leurs jeux ne seront pas excellents – venant de Nintendo, il ne fait aucun doute qu'ils le seront – mais parce que la Switch 2 arrivera trop tard. À ce stade, elle semble davantage être une console de prochaine génération, qui se mesurera plus à la PS6 qu'à la PS5 et la Xbox Series. C'est donc Microsoft qui, en se transformant en éditeur tiers, sauve indirectement cette génération, Microsoft alimente le marché en nouveaux jeux là où Sony marque le pas. Une situation qui profite aux joueurs avant tout, même si, paradoxalement, elle renforce la position de Microsoft, qui semble avoir trouvé le moyen de gagner sans nécessairement vendre plus de Xbox.Merci, Microsoft, d'avoir sauvé cette génération.