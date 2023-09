Jeux Vidéo

5 - La PlayStation Classic

4 - La PlayStation TV

3 - Le Sony Ericsson Xperia Play

2 - La PSP Go

1 - La PlayStation 5

Depuis ses débuts dans le monde du jeu vidéo, la marque PlayStation de Sony a été synonyme de succès, d'innovation et de jeux mémorables. Cependant, il est inévitable que le parcours de tout géant de l'industrie soit ponctué de quelques faux pas. Dans ce top 5, nous allons explorer les moments où la marque PlayStation n'a pas atteint les sommets attendus. Ces échecs, qu'ils soient dus à des choix de conception, à des décisions de marketing ou à des problèmes de lancement, nous rappellent que même ces leaders incontestés du secteur peuvent connaître des déceptions.La PlayStation Classic a été une grosse déception en raison de sa sélection de jeux moyenne, dont certains en version PAL 50hz et la plupart qu'en anglais, d'une émulation de qualité inférieure avec des problèmes de performance, du prix relativement élevé par rapport à la concurrence, et de la comparaison défavorable avec d'autres consoles miniatures offrant une expérience de jeu de meilleure qualité, laissant de nombreux fans insatisfaits.Le catalogue de jeux compatibles était limité, ce qui signifiait que de nombreux titres populaires de la PlayStation Vita n'étaient pas disponibles, l'appareil avait des limitations matérielles qui le rendaient incompatible avec certains jeux, tels que ceux qui dépendent du microphone, des caméras, ou des fonctions gyroscopiques de la PlayStation Vita. Enfin, même si son prix n'était pas relativement élevé au bout de quelques mois de commercialisation, elle nécessitait l'achat d'une carte mémoire Vita coûteuse pour le stockage des jeux, et d'un pad DualShock 3 ou 4 en plus si vous en n'avez pas, ou même si vous ne voulez pas passer votre temps à appareiller votre manette à chaque fois que vous changez de console. Ces facteurs combinés ont conduit de nombreux consommateurs à considérer la PlayStation TV comme un échec, car elle n'a pas rempli les attentes initiales de porter la ludothèque PlayStation Vita sur grand écran.Je fais un petit encart, vu que le Sony Ericsson Xperia Play a été commercialisé par Sony Ericsson, une co-entreprise entre Sony Corporation et Ericsson, et non pas par Sony Computer Entertainment, mais ce n'est pas bien grave. Ce téléphone a été une déception d'autant plus grande car il avait suscité de grandes attentes en tant que "PlayStation Phone", répondant au rêve de nombreux fans de jeux vidéo. Cependant, il est arrivé sur le marché beaucoup trop tard, lorsque d'autres smartphones, donc certains aussi chez Sony Ericsson, offraient déjà des expériences de jeu de meilleure qualité. Cette longue attente a contribué à la déception, car les attentes étaient élevées, mais l'appareil n'a pas réussi à les satisfaire, en grande partie en raison de son ergonomie, de ses performances limitées et d'un catalogue de jeux PlayStation insuffisant pour justifier pleinement son achat.La PSP Go a également été pionnière en misant fortement sur la distribution dématérialisée, une idée en avance sur son temps. Elle introduisait un concept de console hybride avec un dock dédié, ce qui était innovant à l'époque. De plus, l'intégration du Bluetooth dans la PSP Go a ouvert la possibilité de connecter et de jouer avec une Sixaxis ou une DualShock 3, élargissant ainsi les options de contrôle. Malgré ces caractéristiques innovantes, la PSP Go n'a pas réussi à surmonter les défis liés à son absence de support pour les jeux physiques, à son prix élevé, à son stockage limité et à une concurrence féroce, ce qui en a fait un échec commercial. Elle a toutefois contribué à jeter les bases pour l'avenir des consoles de jeu et de la distribution numérique de jeux.Certains vont trouver cela un peu abusé, mais finalement la PlayStation 5 peut être perçue comme un "échec relatif". Déjà par rapport à la Nintendo Switch en raison de la disparité marquée dans les chiffres de vente, la Switch ayant connu un succès massif, ce qui contraste par exemple avec la situation entre la PlayStation 4 et la Wii U. Cette différence s'explique en partie par la popularité exceptionnelle de la Switch, offrant une expérience de jeu unique en tant que console portable mais aussi de salon. Cette perception d'échec est accentuée aussi à cause des problèmes de distribution initiaux et surtout au manque de très gros jeux exclusifs. De plus, la tendance croissante des jeux multi dont des plus en plus "jeux service" sur la PlayStation 5, suscite des préoccupations quant à la diversité des expériences de jeu et à l'accent mis sur la rétentions des joueurs et sur les microtransactions, ce qui peut influencer cette perception de la console en tant qu'échec. Surtout pour les plus nostalgique d'entre nous, si on compare les jeux de cette génération avec d'autres de la grand époque PlayStation.