Jeux Vidéo

Encore ? Non c'est vraiment sérieux, est-ce la fin pour Sony ? Alors la question est un petit peu exagérée, mais où va la branche PlayStation ?Pour ce qui est du "hardware", je ne vais pas relancer le débat et je pense que plus personne ne remet en cause le fait que Sony est pour le moment le moins bien placé pour le futur avec la guerre des contenues face à Amazon, Microsoft, Apple, Disney, Netflix etc… C'est la fin des consoles à court terme, et la prochaine génération sera full demat, et même pas "démat" comme on pourrait l'avoir encore en ce moment, mais 100 % abonnement.Je pensais que Sony allait continuer à être dans les leaders pour ce qui est des jeux, le principal donc. Même si la marque arrêtait les consoles, et même leur service d'abonnement, les jeux PlayStation Studios seraient courtisés par les autres services, des exclus se signerait à prix d'or etc…Oui mais… Ou vas Sony ? On se fout toujours de la gueule des jeux Xbox Studio, mais quand la machine sera lancée (oui oui elle met du temps à se lancer ^^), un roulement pérenne sera assuré par tous leurs studios pour alimenter le XBox Game Pass… Mais chez Sony ? Oui, leurs jeux solos sont exceptionnels, mais ils ne se font pas en quelques mois. J'ai l'impression d'avoir attendu des plombes leur "Big 4" (Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Spiderman, Death Stranding) de la fin de la PS4, et ensuite avec la PS5, qui commence à prendre de l'age, et de la poussière, ou est la relève ? Ca fait 2 ans qu'elle est sortie cette console ! Et pour le moment ce n'est pas mauvais, il ne faut pas exagérer, mais un poil décevant. Je voudrais troller, mais c'est pas du tout mon genre, je pourrais résumer le calendrier des PlayStation Studio comme ça :PS4 -> PS5The Last of Us 2 -> The Last of Us 1 RemasterSpiderman -> Spiderman Miles MoralesGhost of Tsushima -> Ghost of Tsushima Director's cut et Iki IslandGod of War -> God of War Ragnarok (je l'ai pas fait mais j'ai cru comprendre qu'il était un peu décevant)Horizon -> Horizon Forbidden West (pareil je l'ai pas encore attaqué, mais il me semble que j'ai eu des retours assez mitigés)etc…Ok Spiderman 2 arrive… Et ensuite chez Sony ? Ca fait des mois que Sony ne communique plus rien, il y a surement des surprises en préparation, mais bon…Mais le plus gros problème, c'est la direction que veut prendre Sony. Alors pour le coup, si ça marche pour eux, ils ne vont pas mourir, mais pour moi ça reviendra au même. On a bien vu avec les annonces des jeux multi sur des licences comme The Last of Us et Horizon, que Sony veut miser beaucoup plus sur les jeux PC et mobiles etc… Les jeux solo / narratif ça coute cher, c'est long à développer, et en plus c'est dur pour eux faire des microtransactions. Les jeux multi, les GAAS, plus rapide à développer et qui rapportera plus d'argent (et pour le coup ca va les aider à imposer le PS+ aux joueurs) sont pas l'avenir de PlayStation ? Et les expériences solo / narrative se feront plutôt du coté de MS à partir de l'an prochain ?