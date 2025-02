Petite question pour les vétérans j'aimerais savoir à quoi m'attendre avec certains anciens monstres qui sont déjà apparu dans la série.Voici les noms des bestiaux:-Congalala-Gravios-Gypceros-Nerscylla-Yian Kut-KuDonc à quoi m'attendre quand je combattrai ces monstres et surtout que dois-je éviter avant de les affronter comme un Leeroy JenkinsPour d'autres anciens monstres qui ont étés annoncés je les aient déjà combattus sur Rise donc je sais déjà d'avance à quoi m'attendre

posted the 02/05/2025 at 06:16 PM by opthomas