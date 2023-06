Jeux Vidéo

Dans quelques jours, Microsoft organisera son Showcase annuel, un événement très attendu par les fans de jeux vidéo du monde entier. Cette année Microsoft devrait surprendre les joueurs avec l'arrivée sur XBox Series, de plusieurs jeux de leurs studios internes, mais imaginez une méga annonce avec le retour de ses jeux futurs de Bethesda, y compris le très attendu Starfield, sur la PlayStation 5. Cela pourrait être interprété comme une volonté de la part de Microsoft de montrer aux régulateurs sa volonté de concessions, afin d'éviter des situations de monopole suite aux réticences de certains, par rapport au rachat d'Activision Blizzard.En outre, il est intéressant de noter que Microsoft adopte de plus en plus une approche axée sur la distribution de jeux, plutôt que sur le matériel lui-même. L'exemple le plus frappant est leur gestion de la franchise Minecraft. Depuis l'acquisition de Mojang en 2014, Microsoft a pris des mesures pour étendre la disponibilité du jeu sur diverses plates-formes. Cette stratégie a été couronnée de succès, car Minecraft est devenu l'un des jeux les plus populaires de tous les temps, atteignant des millions de joueurs dans le monde entier. En élargissant la disponibilité de Minecraft, Microsoft a montré sa volonté de répondre aux besoins des joueurs, indépendamment de la plate-forme qu'ils utilisent. Cette approche axée sur la distribution permet à Microsoft de maximiser l'impact de ses franchises, tout en restant compétitif sur un marché en constante évolution.En rendant ces jeux accessibles à une plus large gamme de joueurs, Microsoft continue de démontrer sa volonté de s'adapter à l'écosystème du jeu vidéo moderne, où le matériel s'estompent de plus en plus. Microsoft pourrait accentuer cette approche de distribution de leurs jeux qui vise à toucher un public plus large tout en préservant l'exclusivité de ses franchises. Cette stratégie pourrait même servir de transition vers leur modèle d'abonnement Xbox Game Pass, offrant aux joueurs un accès étendu à une multitude de jeux.