En attendant que Nintendo détaille officiellement cette fonctionnalité prometteuse qui pourra servir lors de certains jeux notamment pour les FPS, les point & click ou encore les RTS et qui plus largement, pourra aussi permettre plus facilement aux jeux tactiles d'être jouables sur l'écran de la télé, on découvre un nouveau Brevet Nintendo qui, en quelque sorte, en fait les présentations.Déposé en avril 2023 mais rendu public seulement le 6 février dernier, ce brevet nous montre les nouveaux Joy-Con en détails et en action. L'occasion notamment de voir d'un peu plus près les boutons et le nouveau système d'attache mais aussi d'apprécier les différentes utilisation de ces nouveaux Joy-Con.Ces Joy-Con pourront évidemment être utilisés attachés à la console ou indépendamment en mode horizontal ou vertical mais ils pourront aussi servir de souris. Dans ces cas-là, le Joy-Con en mode souris pourra être utilisé seul ou couplé avec un Joy-Con tenu à la vertical. Plus surprenant, il sera aussi possible de jouer avec deux Joy-Con en mode souris.On remarque aussi ce qui s'apparente à d'autres Joy-Con (plus petits) avec une poignée, qui semble utiliser aussi la fonction souris. On dirait une sorte de manette Switch Pro qui pourrait se séparer en deux... Mais il s'agit peut-être d'un prototype ou d'une illustration de la fonction souris.De toute façon rappelons qu'il ne s'agit que d'un brevet et il faudra donc patienter avant de découvrir ce que Nintendo nous a préparé avec cette feature mais aussi, à l'usage, si elle s'imposera ou ne sera qu'un gadget à l'instar de la caméra infrarouge du Joy-Con droit de la console actuelle.