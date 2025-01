Yo mina,Alors que la Switch 1 est presque la console la plus vendu au monde talonnant la PS2 (et battant son propre record avec la Wii). Nintendo doit commencer son année fiscale en bombe pour rassurer les fans... non, je veux dire les actionnaires avant tout!Car sortir d'un succès comme la Switch pour lancer une deuxième version. Ils doivent en avoir des sueurs froides car leur histoire a déjà prouvé qu'ils pouvaient se ramasser avec une nouvelle console après un gros succès. Comme avec la SNES et la N64 ou la Wiii avec la WiiU. De plus, du temps de la Gamecube qui n'a peu eu le succès qu'ils attendaient, ils avaient au moins la GBA qui imprimait des billets par milliers.Là, pas de filet de secours... juste une nouvelle console à sortir en plein milieu de Gen.Ce qui est en soi positif, car tous le monde qui voulaient une PS5 ou Xbox ont eu plus que le temps de les prendre, voir les revendre (j'ai revendu ma Xbox SX car avec un bon pc à côté, je ne voyais plus l'intérêt).Par contre quels sont les bon points de stratégies qu'ils devraient mettre en place et ceux qu'ils devraient éviter?Ici, je rassemble quelques idées vu que je connais cette marque depuis mes 7ans, çad, depuis la NES en 1987.Pour attirer les joueurs, Nintendo doit se concentrer sur la création de jeux exclusifs et de haute qualité. Des titres comme un nouveau StarFox ou Metroid Prime 4 et Mario Kart 9 pourraient susciter un grand intérêt et attirer les fans de longue date. De plus, Nintendo pourrait encore tirer parti de son riche catalogue de jeux en remasterisant des classiques de la Gamecube, de la Wii et de la 3DS. Imaginez un retour de The Legend of Zelda: Wind Waker 4k ou Twilight Princess 4k sur la Switch 2. De ce côté là, ils ont déjà bien tiré sur la corde avec la Switch quand même! Mais on peut faire confiance à Nintendo pour jouer sur la nostalgie et faire craquer les fans.La compatibilité avec les jeux de la première Switch sera (confirmé par plusieurs leaks) un atout majeur pour la Switch 2. Cela permettrait aux joueurs de continuer à profiter de leurs jeux préférés tout en découvrant les nouveautés de la nouvelle console. Cela encouragerait les propriétaires de la première Switch à passer à la nouvelle génération sans perdre leur bibliothèque de jeux. Enfin, Nintendo pourrait toujours prendre un billet en vendant des patchs ou plus malin les offrir qu'aux membres Online.Ce qui devrait augmenter le nombre d'abonné et donc de billets!Pour surpasser la PlayStation 5, Nintendo devra adopter une stratégie marketing agressive. Cela pourrait inclure des campagnes publicitaires ciblées, des partenariats avec des influenceurs et des événements de lancement spectaculaires. De plus, Nintendo pourrait proposer des offres attractives par la suite, comme des bundles incluant des jeux populaires (de la Switch 1 patché?) ou des réductions pour les propriétaires de la première Switch (mais ça c'est pas connaître Nintendo pour le dire!). ça pourrait être une bonne stratégie. Comme vendre les jeux Switch 1 moins cher (enfin après de nombreuses années), tout en augmentant le prix des jeux Switch 2 à 69,99€.En tout les cas, le marketing a toujours été un point faible de Nintendo. Bien qu'ils ciblent mieux avec le temps (période de St Nicolas ou Noël pour les pub TV). Et surtout continuer à communiquer sur leurs jeux même plusieurs mois voir années après leur sortie! Vu qu'ils les vendent au même prix. C'est toujours des bons billets en plus !Nintendo doit également prêter attention à la communauté des joueurs et répondre à leurs attentes. Cela pourrait inclure des mises à jour régulières du firmware, des fonctionnalités en ligne améliorées et un support technique réactif aux éditeurs. De plus, Nintendo pourrait encourager la création de contenu par les joueurs, comme des mods et des niveaux personnalisés dans certains jeux, pour maintenir l'intérêt et l'engagement de la communauté. Aussi, permettre d'être plus facilement sur Twich et faire du streaming.Enfin, Nintendo devra continuer à lutter contre le piratage et les émulateurs pour protéger ses jeux et ses revenus. Bien que cela puisse être un défi, et ils se sont déjà lancé dans la guerre d'avocat contre les émulateurs Switch (pas ceux qu'ils utilisent dans leur service online hein) cette année. Il est essentiel pour assurer la viabilité à long terme de la Switch 2. Avec un peu de chance, des émulateurs comme Yuzu 2 pourraient apparaître rapidement, vu qu'elle sera compatible avec la Switch 1; permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés sur différentes plateformes comme Android ou les plus en plus populaires consoles PC portable qui donnent déjà de très bon résultat pour la Swich 1.On pense tous à Dolphin qui est un émulateur Gamecube et Wii, car les deux consoles sont casi les mêmes d'un point de vue hardware. Ce qui est le cas aussi avec les deux Switch (on est sur ARM et Nvidia).D'ailleurs je pense que c'est pour cela que Nintendo à lancé la chasse aux émulateurs Switch. Bien qu'il y a toujours des fork de Yuzu, comme Sudachi ou Citron qui fonctionnent terriblement bien.Donc gros gros danger pour eux de ce côté-là! Faut qu'ils soient très vigilants.Enfin les stratégies perdantes seraient pour eux:Avoir trop de jeux current-gen qui ne sont pas sorti sur Switch 1. Car les éditeurs voudront bien faire quelques billets sur leurs jeux déjà sorti et qui n'ont pas eu le succès attendu comme Dead Space ou FF 16 par exemple. Mais à nouveau, les gamers adultes auront déjà ces jeux au plus bas prix sur les autres consoles et je vois pas trop les parents acheter ce types de jeux à 69,99€ à leur enfants. De plus la hype est déjà passée depuis longtemps pour ces jeux. Et des faibles ventes pourront décourager dans un premier temps les éditeurs tiers à supporter la Switch 2 qui commence seulement sa base de console. Car sortir un jeu mutli sur un Switch vendu à plus de 100 millions c'est casi sûr d'avoir un retour sur investissement. Mais sur une console qui va faire entre 4 et 10 millions la première année... C'est moins sûr. Bien que les gamers auront faim de nourrir leur console!Puis dernier point, le prix sa mère!Oui, la Switch est principalement vendu aux enfants (via leurs parents). Mettre 250€ dans une console ça va! Mais 400€... Je pense que les parents vont se dire c'est ça ou un Smartphone pour les kids! Car, l'inflation et le cout de la vie fait que la fête est finie! Je vois mal des parents mettre 400€ dans une console puis lâcher des billets pour les jeux tout en mettant encore du cash pour un Smartphone! Alors les parents gamers oui, mais les autres... à voir.Donc une année très chaude pour Nintendo et leurs actionnaires! Les premiers mois vont connaître de très bonnes ventes avec la hype et les fans. Mais il faut tenir plus d'un an, et que vont ils sortirent comme jeux en 2025? entre 3 et 4 maximum je pense! Faut quel les éditeurs tiers aussi donnent de leur côté pour augmenter sa ludotèque. Mais avec les coûts de développement et la puissance qui n'est pas raccord avec les consoles current gen... tout en se disant qu'ils préparent déjà en interne les jeux next-gen (pour 2027 -202... Quel budget vont ils mettent pour faire de vraies exclues qui exploitent bien la console? Un vrai question moi je vois disEt vous vous voyez ça de quel œil? En tout les cas je vais en prendre deux! Une pour moi et l'autre pour la vendre quand elle sera en pénurie... Car ça aussi c'est une vraie question! Quels seront leurs moyens de productions? Nvidia, Samsung, l'écran LCD de qualité... Pas facile d'en faire des millions sur si peu de mois.