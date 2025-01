Nintendor

Bon il y a pas grand chose. C'est vraiment la hess donc on fait avec ce que a. Le compte Twitter de Nintendo Japon a changé sa bannière il y a pas longtemps. On y voit Mario et Luigi pointer vers le vide. Teasing ??? ouuuu troll ?Mais ce n'est pas bizarre mine de rien que Nintendo ne bronche pas du tout ? C'est clair qu'ils ne peuvent pas contrôler ça mais habituellement on les voit dégainer très tôt avec leurs faucheurs. Mais là bof, ils s'en battent un peu les roubignoles on dirait.Imaginez! (Oui je sais que c'est extrèmement peu probable avec tout ce qu'on a eu) mais imaginez seulement si la console est autre...