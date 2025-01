Les consoles ont été présentées aux quelque 300 employés de Shift Up lors d'un événement organisé par l'entreprise à Séoul lundi. Chaque employé recevra une prime de 5 millions de wons (environ 3 400 dollars).S'adressant au journal sud-coréenne Naver, un représentant de Shift Up a déclaré que les primes étaient destinées à encourager les talents existants au sein de l'entreprise.L'été dernier, Shift Up a réalisé la plus grande introduction en bourse de Corée du Sud pour une société de jeux vidéo en trois ans, en levant 435 milliards de wons (320 millions de dollars) lors de sa première journée de cotation.On rappelle que Shift Up avait deja offert une PS5 Standard a tous ses employés il y a deux ans.