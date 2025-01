Nvidia a profité de sa conférence annuelle du CES pour dévoiler sa nouvelle génération de cartes graphiques, les RTX 50 et voici tout d'abord les différents prix, ici provenant d'Allemagne donc très proches des notre :Nvidia a aussi dévoilé son DLSS 4 et Multi Frame Generation qui sera exclusif au RTX 50 ainsi que des améliorations à toutes les autres technologies de DLSS.Le DLSS Multi Frame Generation génère jusqu'à trois images supplémentaires par image rendue traditionnellement.DLSS 4 introduit également la plus grande mise à niveau de ses modèles d'IA depuis la sortie de DLSS 2.0 en 2020.DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution et DLAA seront désormais alimentés par la première application de «transformers» en temps réel de l’industrie graphique, la même architecture avancée qui alimente les modèles d’IA de pointe comme ChatGPT, Flux et Gemini. Les modèles de transformer pour DLSS améliorent la qualité de l'image avec une stabilité temporelle améliorée, moins d'images fantômes et des détails plus élevés en mouvement.Le modèle d'IA de DLSS 3 Frame Generation utilise des données de jeu telles que les vecteurs de mouvement et la profondeur, ainsi qu'un champ de flux optique de l'accélérateur de flux optique des GeForce RTX 40 Series pour générer une image supplémentaire. La génération de plusieurs images était prohibitive, car l'accélérateur de flux optique et le modèle d'IA seraient nécessaires pour chaque nouvelle image générée, et le coût en termes de performances étranglerait le GPU, ce qui entraînerait des fréquences d'images d'entrée plus faibles.DLSS 4 Multi Frame Generation combine plusieurs innovations matérielles Blackwell et logicielles DLSS pour faire de la génération de plusieurs images une réalité.Leur nouveau modèle d'IA de génération d'images est 40 % plus rapide, utilise 30 % de VRAM en moins et ne doit être exécuté qu'une seule fois par image rendue pour générer plusieurs images. Par exemple, dans Warhammer 40,000 : Darktide, ce modèle offrait une fréquence d'images 10 % plus rapide, tout en utilisant 400 Mo de mémoire en moins en 4K, paramètres maximum, en utilisant la génération d'images DLSS.Ils ont également accéléré la génération du champ de flux optique en remplaçant le flux optique matériel par un modèle d'IA très efficace. Ensemble, les modèles d’IA réduisent considérablement le coût de calcul lié à la génération de trames supplémentaires.Même avec ces efficacités, le GPU doit toujours exécuter 5 modèles d'IA en super résolution, Ray Reconstruction et Multi Frame Generation pour chaque image rendue, le tout en quelques millisecondes, sinon le DLSS Multi Frame Generation aurait pu devenir un décélérateur. Pour y parvenir, les GPU GeForce RTX série 50 incluent des cœurs Tensor de 5e génération avec des performances de traitement IA jusqu'à 2,5 fois supérieures.Une fois les nouvelles images générées, elles sont rythmées de manière uniforme pour offrir une expérience fluide. DLSS 3 Frame Generation utilisait une stimulation basée sur le processeur avec une variabilité qui peut s'aggraver avec des images supplémentaires, conduisant à une stimulation d'image moins cohérente entre chaque image, ce qui a un impact sur la fluidité.Pour résoudre les complexités liées à la génération de plusieurs images, Blackwell utilise le Flip Metering matériel, qui déplace la logique de régulation des images vers le moteur d'affichage, permettant au GPU de gérer plus précisément le timing d'affichage. Le moteur d'affichage Blackwell a également été amélioré avec une capacité de traitement de pixels deux fois supérieure pour prendre en charge des résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevés pour le Flip Metering matériel avec DLSS 4.Travaillant de concert, nos nouvelles innovations matérielles et logicielles permettent au DLSS 4 de générer 15 pixels sur 16 avec une qualité d'image, une fluidité et une latence exceptionnelles.Pour les jeux et les applications, DLSS 4 avec génération multi-images, reconstruction de rayons et super résolution multiplie les fréquences d'images jusqu'à 8 fois par rapport au rendu par force brute et augmente les fréquences d'images jusqu'à 1,7 fois lors de la mise à niveau de la génération d'images vers la génération multi-images.DLSS 4 propose une mise à niveau majeure de l'architecture pour Ray Reconstruction DLSS, la super résolution DLSS et le DLAA avec la première utilisation en temps réel d'un modèle basé sur un transformer dans l'industrie graphique.Auparavant, le DLSS utilisait des réseaux de neurones convolutifs (CNN) pour générer de nouveaux pixels en analysant le contexte localisé et en suivant les changements dans ces régions au fil des images successives. Après six années d’améliorations continues, nous avons atteint les limites de ce qui est possible avec l’architecture DLSS CNN.Notre nouveau modèle de transformer DLSS utilise un transformer de vision, permettant aux opérations d'auto-attention d'évaluer l'importance relative de chaque pixel sur l'ensemble de l'image et sur plusieurs images. Utilisant le double des paramètres du modèle CNN pour parvenir à une compréhension plus approfondie des scènes, le nouveau modèle génère des pixels qui offrent une plus grande stabilité, une réduction des images fantômes, des détails plus élevés en mouvement et des bords plus lisses dans une scène.Dans le contenu intensif par lancer de rayons, le nouveau modèle de transformer pour Ray Reconstruction offre une amélioration considérable de la qualité d'image, en particulier dans les scènes présentant des conditions d'éclairage difficiles. Par exemple, dans ces scènes d'Alan Wake 2, la stabilité est accrue sur la clôture en mailles de chaîne très détaillée, les images fantômes sur les pales du ventilateur sont réduites et les reflets sont éliminés sur les lignes électriques, améliorant ainsi l'expérience immersive du joueur dans le jeu à la troisième personne.Le modèle de transformer pour Super Résolution montre également des résultats prometteurs et sera publié en version bêta pour permettre aux utilisateurs d'explorer les améliorations et de fournir des commentaires avant la sortie officielle. Le modèle a démontré une meilleure stabilité temporelle, moins d’images fantômes et plus de détails en mouvement.La nouvelle architecture de modèle de transformer offrira des années de marge pour fournir des améliorations continues de la qualité d'image, comme nous l'avons fait avec l'architecture CNN au cours des 6 dernières années.Pour de nombreux jeux qui n'ont pas encore été mis à jour avec les derniers modèles et fonctionnalités DLSS, l'application NVIDIA permettra la prise en charge via une nouvelle fonctionnalité DLSS Override. Parallèlement au lancement de nos GPU GeForce RTX série 50, après l'installation d'un nouveau pilote GeForce Game Ready et de la dernière mise à jour de l'application NVIDIA, les options de remplacement DLSS suivantes seront disponibles dans l'écran Graphiques > Paramètres du programme, sous « Paramètres du pilote » pour chacun. titre pris en charge.-Remplacement DLSS pour le Frame Generation - Permet Multi Frame Generation pour les utilisateurs de GeForce RTX série 50 lorsque Frame Generation est activée dans le jeu.-Remplacement DLSS pour les préréglages de modèle - Active le dernier modèle de Frame Generation pour les utilisateurs des séries GeForce RTX 50 et GeForce RTX 40, ainsi que le modèle de transformer pour la super résolution et Ray Reconstruction pour tous les utilisateurs de GeForce RTX, lorsque DLSS est activé dans le jeu.-Remplacement DLSS pour la super résolution - Définit la résolution de rendu interne pour la super résolution DLSS, activant le mode DLAA ou Ultra Performance lorsque la super résolution est activée dans le jeu.La mise à niveau et l'amélioration des jeux ne prennent que quelques clics dans l'application NVIDIA.Nvidia a aussi dévoilé son Reflex 2 avec le nouveau Frame Warp Technology pour réduire l'input lag :Nvidia a montré son nouveau RTX Kit qui a pour but d'améliorer le rendu avec l'utilisation de l'IA et du Path Tracing :-RTX Neural Shaders :Entraînez et déployez des réseaux de neurones dans des shaders pour débloquer de nouvelles techniques de compression et d'approximation pour la génération d'actifs de nouvelle génération.-RTX Neural Texture Compression​ :Utilisez l'IA pour compresser les textures avec une amélioration de la VRAM jusqu'à 8x avec une fidélité visuelle similaire à la compression de bloc traditionnelle au moment de l'exécution.-RTX Texture Filtering​ :Échantillonne aléatoirement les textures après l'ombrage et filtre les volumes difficiles, réduisant ainsi les artefacts et améliorant la qualité de l'image.-RTX Neural Materials​ :Utilisez l'IA pour compresser le code de shader de matériaux multicouches complexes pour un traitement des matériaux jusqu'à 8 fois plus rapide afin d'apporter des performances en temps réel aux ressources de qualité cinématographique.-RTX Mega Geometry​ :Accélérez la création de BVH pour les systèmes géométriques basés sur des clusters, permettant jusqu'à 100 fois plus de triangles par lancer de rayons et de meilleures performances dans les scènes fortement tracées par rayons.RTX Global Illumination (RTXGI)​ :1.Neural Radiance Cache (NRC) : utilisez l'IA pour prédire la quantité de lumière émise ou traversant une zone spécifique.2.Spatial Hash Radiance Cache (SHaRC) : algorithme rapide et évolutif pour calculer la lumière dans une zone donnée.3.Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) : solution basée sur une sonde qui fournit un éclairage indirect à rebonds multiples sans lightmaps ou baking.Une des grosses annonces de la conférence à était que la 5070 vous donnerez les performances d'une 4090 pour 549 dollars, bien entendu il y a un mais :Si on regarde le benchmark fourni par Nvidia la 5070 en terme de performances semble se rapprocher d'une 4070Ti, Super et la 7900 XT mais alors on peut se demander comment une carte avec ce genre performance et qui n'a que 12GB de Ram par rapport au 24GB de Ram de la 4090.Pour y arriver elle utilise le nouveau DLSS 4 avec son Multi Frame Generation que j'ai détaillé plus haut et en l'état faudra vraiment attendre les retours si l'input lag ne sera pas un problème comme c'est actuellement le cas avec Frame Gen actuellement.En soit il faut reconnaître que les prix pourraient être pire que ça (on ne parle pas de la 5090 à plus de 2000 euros) mais là où on peut-être déçu, c'est sur la VRAM des cartes car par exemple 12GB pour la 5070 en 2025 pourrait-être un facteur limitant dans le futur donc la 5070TI semble être un meilleur choix avec ses 16GB et c'est aussi un peu dommage que la 5080 n'a que 16GB soit le même nombre que la 4080.Le gain de performances pour cette nouvelle génération de cartes reposent beaucoup sur son Multi Frame Generation qui est exclusif au RTX 50, quand on regarde en détails les spécificités techniques des cartes avec par exemple les CUDA Cores entre la dernière génération et cette génération.Vous obtenez une grosse hausse de 4090 à 5090 (16384 à 21760) mais seulement une très petite hausse entre 4080 à 5080 (9728 à 10752) et 4070 à 5070 (5888 à 6144) donc faudra attendre les retours sur ce qu'apportera réellement Multi Frame Gen car en l'état, c'est assez dur de ce faire un avis concret.L'autre grosse annonce est que DLSS 4 utilisera un nouveau modèle d'IA (transformer) qui remplacera le précédent appelé CNN. Il apportera une meilleure stabilité temporelle, moins d’images fantômes et plus de détails en mouvement, ainsi qu’une Ray Reconstruction dans les scènes d’éclairage complexes.