Les versions physiques de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 sur PS5 sortirons le 6 Décembre.La version physique de Resident Evil 7 devrait contenir tout les DLC sur le disque.Chaque jeu coutera 29,99 euros.

posted the 11/18/2024 at 08:57 PM by guiguif