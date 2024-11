Je me suis enfin lancé dans Dragon Quest III ! C'est ma première découverte du jeu, et comme je ne savais pas quoi choisir entre l'Apparence A et Apaprence B, j'ai pris l'Apparence A ^^ !Et vous de votre côté, vous avez choisi un héro en Apparence A ou Apparence B ? Et comment avez vous composé votre équipe ? Je crois que j'ai fait de la merde, j'arrive même pas à resusciter ma team sans aller à l'église T_T !Mais par contre, pour ma team, j'ai que des Type B dans ma team, ça me rappelle 2BAh au passage, j'commence à comprendre les plaintes par rapport aux combats en vue "FPS", c'est vrai que... ça manque de vie quand même, j'pensais avoir la même expérience qu'un Octopath Traveler... Mais j'sais pas pkoi, y'a un truc qui fait que j'vais continuer mon aventure sur ma Steam Deck ^^ !