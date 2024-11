La PlayStation 5 Pro est disponible depuis maintenant 2 jours partout dans le monde et on peut constater qu'il est quasiment impossible de trouver un lecteur blu-ray.On sait que les sclapers se sont jeté dessus dès l'annonce de la console au mois de Septembre dernier, mais la question est de savoir pourquoi Sony n'a pas anticipé ce problème dont la PS5 avait déjà été victime.Manque de prévision ? Manque de volonté ? Ou pénurie volontaire ? C'est ce que j'ai essayé de savoir dans cette vidéo où je fais le tour de la situation, avec le témoignage d'un français qui habite au Japon et qui s'est rendu dans plusieurs magasins.Et vous, vous ne pensez quoi ?

posted the 11/09/2024 at 11:39 AM by tripy73