Sony Interactive Entertainment, en coopération avec RoadCo Entertainment et GEA Live, annonce le PlayStation The Concert - World Tour 2025-2026, une tournée de concerts dont la première mondiale aura lieu le 15 avril 2025 à Dublin, en Irlande, et qui sera suivie par plus de 200 villes en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc.Ce concert comprendra des musiques tirées de The Last of Us, God of War, Ghots of Tsushima, Horizon et "bien d'autres".Pour le moment les deux villes françaises incluent Paris et Amneville.