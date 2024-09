Jeux Video

The Last of Us II Remastered :

- 1440p natif + 60FPS



Ratchet & Clank Rift Apart :

- 1440/1800p natif + 60FPS



Alan Wake 2 :

- 864p/60FPS

- 1260p/30FPS + RT



Horizon Forbidden West :

- Davantage de détails mais impossible de vérifier la résolution



Hogwarts Legacy :

- RT amélioré/30FPS



Grand Turismo 7 :

- 1188p/RT (RT plus impressionnant que dans Forza)



Dragon’s Dogma 2 :

- 60FPS



Assassin’s Creed Shadows :

- 864p/60FPS



Alors attention, si les chiffres peuvent prêter à sourire dans plusieurs cas notamment la résolution, c’est sans compter le PSSR qui est l’argument technologique premier de la console, permettant de simuler le rendu en 4K tout en offrant un frame-rate plus important que de base, ou une amélioration du RT.



Théoriquement, on pourra bénéficier d'un rendu 4K même non natif+60FPS dans une majorité de jeux hors diverses exceptions (genre GTAVI, on verra hein) mais il semble pour l'heure toujours y avoir des concessions entre le frame-rate et le RT (là encore hors exceptions, comme Gran Turismo).



Si tout fonctionne bien, et on le souhaite pour les intéressés, l’évolution Next Gen aussi bien pour Sony que Microsoft avec le FSR mènera à la fin d’une autre guéguerre : celle des chiffres de réso qui ne voudront plus rien dire.