Il est un des plus gros Youtuber tech de la planète, et affirme que la PS5 Pro coûte ce prix à cause de :- L'inflation (avec l'inflation, la PS3 serait sortie à 778$ aujourd'hui).- Le manque de concurrence dans le monde PC (les cartes NVIDIA sont hors de prix, et AMD se retire du monde des cartes graphiques haut de gamme)- Le manque de concurrence dans le monde des consoles : Xbox ne prépare pas de "High End" Xbox Series.- La puissance : On passe d'une RX 5700 XT à une RX 7700 XT- La technologie : Le Ray Tracing Acceleration provient des futures puces AMD Zen4- Les 2 To d'espace disque.- Le contexte économique : Les pièces électroniques ne coutent pas moins chers avec le temps, mais coutent plus chères ! Cela ne permet ni de baisser le prix de la PS5, ni de créer une PS5 plus puissante au prix de lancement de la PS5 (399 € en digital, pour information).Dans un autre contexte économique, on aurait pu espérer une PS5 "overclockée" à 399 € (digital edition 1To) et une PS5 "slim" à 299 € (digital edition), mais cette époque est révolue.Cela dit, cette console va permettre aux joueurs PlayStation les plus loyaux et les plus exigeants d'enfin goûter aux joies de la 4K et des 60 fps, permettant de jouer à Wu Kong dans des conditions proches du PC, le tout sans acheter un PC, et pour un tarif inférieur de 799 € pour ceux qui disposent déjà de leur bibliothèque au format dématérialisé (Wu Kong n'étant pas sorti en version physique jusque là).Pour finir, voici la liste des jeux exclusifs à la PS5, qui vous feront préférer une PS5 Pro plutôt qu'un PC équipé d'une RTX 4070 par exemple :Apollo 13: The Lost Tapes VRAstro BotAstro's PlayroomThe Dark Pictures: Switchback VRDeath Stranding 2: On The BeachDemon's Souls (2020 video game)Destruction AllStarsFinal Fantasy VII RebirthFirewall UltraHorizon Call of the MountainThe Last of Us Part II RemasteredMarvel's WolverineNeptunia reVerseProject Wingman: Frontline 59Quantum ErrorR-Type Final 3 EvolvedRise of the RōninSilent Hill: The Short MessageSpider-Man 2 (2023 video game)Stellar BladeSynapse (video game)