Spécial = Meilleurs jeux esthétiquement



Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence

Samedi Midi

5 jeux esthétiquement (pas 3 ou 8, mais bien 5) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 jeux avec le meilleuren une seul fois (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).On pourrait parler de "Direction artistique", si ça vous parle plus.Un catalogue choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les meilleurs jeux triste.Le résultat sera donné normalement Samedi.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 5 Meilleurs jeux esthétiquement.(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Okami (2 Points)Final Fantasy XIIGod of war 2018Zelda the wind waker (3 Points)Bloodborne (2 Points)Cuphead (4 Points)Octopath Traveler II (2 Points)13 Sentinels : Aegis Rim (3 Points)KOF XIIIDragon Ball FighterZElden ringBaten kaitos (2 Points)Jet set radioThe last of usdisco elysiumOri & The Will of The Wisps (2 Points)Persona 5 Royal (3 Points)Little Nightmares 2Street Fighter IIIDonkey Kong CountryBaten Kaitos OriginsOriAstro BotHalf Life 2Kingdom Come DeliveranceMuramassaE boy and his blobLittle king storyWario Land The Shake DimensionZelda BOTWRuinerCyberpunk 2077Portal 2King of Fighters XIIIXenoblade ChroniclesProfesseur Layton et l'Étrange Village